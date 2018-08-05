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Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldıza kafayı taktı!

Fatih Terim'in ''4 büyük arasında transfer engelini aşmalıyız.'' açıklamasının altında Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena olduğu iddia edildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:34
Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldıza kafayı taktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde, "Her oyuncu istediği kulübe gidebilir. 4 büyük arasında transfer engelini aşmalıyız. Eskiden zaten böyle değildi. Şimdi 'Ezeli rakiplere gidemez' diye madde koyuyoruz. Neden korkuyoruz?" açıklamalarına imza atmıştı.

NE OZAN NE DE ALPER POTUK

Bu açıklamalardan sonra G.Saray'ın F.Bahçe'den Ozan Tufan ya da Alper Potuk ile ilgilendiği iddia edildi. Ancak bu ismin Ozan ve Alper olmadığı Valbuena olduğu ortaya çıktı. Valbuena'nın oyun stilini beğenen Terim'in "Tam bize göre bir oyun yapısı var, bu tarz bir oyuncu transfer etmeliyiz" dediği iddia edildi.

FATİH TERİM'İN GÖZDESİ

Fatih Terim'in Valbuena'nın oyun tarzını çok beğendiği ve transferi için yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

40 KARŞILAŞMADA 8 GOLÜ VAR

Orta sahanın solunda ve 10 numara oynayan Fransız yıldız Mathieu Valbuena, Fenerbahçe ile 40 maça çıktı. 23 kez ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandırdı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 12:34
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