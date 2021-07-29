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Spor Fatih Terim: Demek ki konsantre eksikliğimiz var
Spor

Fatih Terim: Demek ki konsantre eksikliğimiz var

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2-1'lik PSV Eindhoven yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada konsantre eksiklikleri olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 00:01:00 -
Fatih Terim: Demek ki konsantre eksikliğimiz var

PSV maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, takımının ilk 30 dakikalık performansından memnun olduğunu dile getirerek, "Özellikle iki takımın ilk 30-35 dakikasından çok memnunum. Yüksek tempoda bir oyun, baskı denedik. Başarılı da olduk" dedi.

Pozisyon vermeden ilk yarıyı 1-0 geride kapattıklarını ifade eden Terim, "Hiç pozisyon vermeden gol yedik. İlk yarı pozisyona sokmadık ama içeri 1-0 yenik girdik. Sonrasında da bir taçtan gol yedik. Demek ki konsantre eksikliğimiz var" diye konuştu.

Terim sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 kişi kalınca rakip daha rahat oynadık, gol de bulduk. Tur ile ilgili fazla şansımız yoktu. 7 Eylül'e kadar bazı oyuncular için karar vereceğimiz zaman dilimi. İyi futbol oynayan bir takım haline geleceğiz."

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