Fatih Terim: Demek ki konsantre eksikliğimiz var
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2-1'lik PSV Eindhoven yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada konsantre eksiklikleri olduğunu söyledi.
PSV maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, takımının ilk 30 dakikalık performansından memnun olduğunu dile getirerek, "Özellikle iki takımın ilk 30-35 dakikasından çok memnunum. Yüksek tempoda bir oyun, baskı denedik. Başarılı da olduk" dedi.
Pozisyon vermeden ilk yarıyı 1-0 geride kapattıklarını ifade eden Terim, "Hiç pozisyon vermeden gol yedik. İlk yarı pozisyona sokmadık ama içeri 1-0 yenik girdik. Sonrasında da bir taçtan gol yedik. Demek ki konsantre eksikliğimiz var" diye konuştu.
Terim sözlerini şöyle sürdürdü:
"10 kişi kalınca rakip daha rahat oynadık, gol de bulduk. Tur ile ilgili fazla şansımız yoktu. 7 Eylül'e kadar bazı oyuncular için karar vereceğimiz zaman dilimi. İyi futbol oynayan bir takım haline geleceğiz."