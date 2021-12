Fatih Terim bombaladı!

Futbol kamuoyunun gözleri ve kulakları bugün Fatih Terim'in yapacağı açıklamadaydı. Galatasaray Teknik Direktörü, Medipol Başakşehir maçlarnı yöneten hakem Zorbay Küçük'ün oyuncularına yönelik davranışlarından ötürü şikayetçi olacaklarını belirterek, "Yaptıklarını yanına kâr bırakmayacağız" dedi.Terim, kendisinin daha fazla ceza almasını isteyenlere de fırsat vermeyeceğini söyledi.

Fatih Terim, bugün 11.00'de yapılan idmanın ardından GSTV'ye özel bir röportaj verdi. Röportaj, saat 17.30'da yayınlandı. Merakla beklenen konuşmasında Terim, sistematik olarak hakem hatlarına maruz bırakıldıklarını savundu. Terim, 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçında da benzer bir durumla karşı karşıya kaldıklarını iddia etti.

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Biz bu sezon sayın başkan ve yönetimle beraber yola çıktık. Özellikle Türkiye gibi futbol iklimi çabuk değişen, değişkenlik göstere bir yapıda günlük ve kısa vadeli başarıların aksine, uzun vadeli bir projeyi hayata geçirebilmek için kolları sıvadık. Bu cesareti de gösterdik. Genç bir takım oluşturduk. Eksiklerimizin olduğunu biliyorduk, hala da var ama bunların hepsini tünelin sonunda ışık olduğunu düşünerek göze aldık." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam konuşmalarına, "Sezon başından beri oturan bir oyun yapımız ve vadettikleri olan bir takımımız var. Çok pozisyona giriyoruz, atamıyoruz, değerlendiremiyoruz, kaşemize gelmeyen veya pozisyon görmeden hatta bazıları herhangi organizasyona maruz kalmadan yediğimiz goller var." şeklinde devam etti.

"Kabahat varsa, benimdir"

Terim, "Tabii önümüzde de bir gerçek var maalesef ilk sıradan çok geride kaldık. Burada bir kabahat varsa yönetim ve futbolculardan önce benimdir. Ama ben bu takıma inanıyorum. Biliyorum gençlerimiz başaracak ve bu yılda diğerlerin bir başlangıcı olacak. Bu benim inancım. Mutsuzuz ama hiç umutsuz değiliz. Gençlerimizin UEFA Avrupa devlerini geride bırakacak namağlup şekilde son 16'ya kalan bir takımız var. Hem de Marsilya ve Lazio gibi devlerin içinde bunu başardı. Son 50 yıldır Türk futbolunun evresinde yer aldım ben. Umudumuzu bizden almalarına izin vermeyeceğim." sözleriyle sorumluluğu üzerine aldı.

"Maçın önüne geçen bir hakem..."

Galatasaray camiasında büyük yankı uyandıran Zorbay Küçük hakkında konuşan Fatih Terim, "Ben cezalı olduğum için aşağıda değildim. Ceza aldınız mı soyunma odasına giremiyorsunuz, futbolun en aktörlerini atmakta kalmayan, futboldan uzaklaştıran bir zihniyete sahip olduğum için yukarıdaydım. Süre bitince aşağıya indim. Belli ki koridorda bir şeyler olmuş. Maçın önüne geçen bir hakem performansını izledik. Son zamanlarda olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

"Fırsat kollayanlar var"

Terim, "Bunun karşıtı ben daha fazla ceza almam için fırsat kollayanlar da var. Galatasaray'ı resim dışına atmak için hazırda bekleyenler var. Kim üstüne alınır bilmiyorum. Bu fırsatı size vermeyeceğim. Yani ceza alma fırsatını vermeyeceğim. Dikkatli olmaya çalışıyorum." dedi.

Terim, olaylı gecenin detaylarını anlattı. "Başlangıç noktasından itibaren yaşananları Galatasaraylılara paylaşmak istiyorum GS TV'de maçın ilk yarısında yediğimiz golün ardından oyuncularımız maçın hakemine sınırlar içerisinde itirazını görüyoruz. Dinleyen herkesten rica ediyorum. Hakemin o esnadaki vücut diline bakmalarını rica ediyorum. Bir nefret anı bir kin gütme gibi vücut dili var. Ağzından çıkan 'Go lan' sözü var. Bunu duyan oyuncularımız içlerinden Kerem diyor ki, Hocam bize neden böyle konuşuyorsunuz ve anında sarı kart görüyor."

Terim sözlerine devam etti. "Dikkatini çekenler olmuştur sadece bizim değil. Birkaç dakika sonra orta sahada Kerem bunun nedenini sorduğunda hakem tarafından azarlanıyor. Baya azarlanıyor. Şimdi enteresan olan o hakemde bu haddinde bulabiliyor. Devre arasında Kerem içeri giriyor ve hocalarına bu konuyu anlatıyor, hakemin kendilerinden yönelik ifadelerinden bahsediyor."

"2. yarıya çıkarken Necati hoca benim oyuncumla nasıl konuşursun böyle diyor. Hakem de ben öyle bir şey demedim diyor. Hoca da benim oyuncumun kendi açıklası beyandır."

"Benim için oyuncumun cevabı esastır, sonra hakem senin oyuncun yalancı diyor. Böyle bir yanıt veriyor. Konuşmama devam etmeden önce herkese soruyorum: Ben veya Galatasaray'ı temsil eden biri, TFF'nin herhangi bir temsilcisine maçta bulunan görevliye sen yalancısın veya senin hakemin yalancı dese, devamlı not tutanlar var ya temsilciler... Söylesek kaç maç ceza alırız, kaç maç hak mahrumiyeti cezası alır."

"TFF, hakemi disiplin kuruluna sevk edecek mi etmeyecek mi?"

"TFF, hakemi disiplin kuruluna sevk edecek mi etmeyecek mi. Bunun peşindeyiz. Geç geldik ama her leyi dinlediğim için olaya çok vakıfım. İşi adli boyuta götüreceğiz. Biz bu hakemden adli makamlar ve TFF nezdinde şikayetçiyiz. Bugün buraya kulüp avukatlarımız gelecek ve olaya tanıklık eden herkesten yazılı beyan alacak. Biz bu yaklaşımı, bu hareketleri hakemin yanına da kar bırakmayacağız. Ayrıca bu diyaloglara müsabakadaki tüm temsilciler de şahit. Beraber yürüdükleri için. Dün ben de sordum. Biz her şeyi birebir yazacağız dedi. Nasıl bizimkini virgül, nokta, her şeyi kayda alıp, yazıp rapor ediyorsanız bunları da etmelisiniz. Temsilciler şahit olmuştular ve kayıtlara geçilmesi için de söyledik. Onlar da yazacaklar. Stat kameraları da çok şeyi kaydetmiştir."

"Arda ile göğüs göğsüne gelerek tahrik ediyor."

"Bu yalancı açıklamasından sonra hakem ikinci yarıya çıkmadan hemen önce koridorda çalışanlarımıza ve oyunculara dönerek, burada Arda da var. Ben sizin ne yaptığınız çok iyi biliyorum. Her şeyi önemsiyorum ama bu cümleyi en üste koyuyorum. 2. yarıya çıkmadan Galatasaraylı olanlara yönelik ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum. Ardından bu cümleye tepki görünce Arda ile göğüs göğsüne gelerek tahrik ediyor. Bunlar mevcut. 10-15 kişi ile görüştüm. Ben sizin ne yaptınız çok iyi biliyorum sözünü kullanan, koridorda alaycı bir gülüşle bulunan, herkesi tahrik etmeye çalışan bu kişiden devam eden, çıkması gereken 2. yarı bir maçta nasıl yönetmesini beklersiniz. Biz diyor muyuz ki tüm Galatasaraylılar sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyor, ya da bilmiyor mu tüm Galatasaraylılar ne yaptığınızı. Maalesef bu atmosfer içerisinde hangi algı, hangi aradaki mevzu hakemin ben sizin çok iyi yaptığınızı biliyorum sözüne getirmiştir merak ediyorum. O yüzden ben bir Galatasaraylı olarak kazandık, kaybettik, çok pozisyonlar var. Oraya şu an girmeyeceğim."

"Konuşmaya bu kadar meraklıysanız..."

"Ben koridora indiğimde herkesi çektim odaya, sorguladım. Keskin bir sessizlikle herkes odasına gidiyor. Tünelde ne bir sataşma var, soyunma dışında hiçbir tahrik edici kendisini hakaret edecek bir söz yok. Tam bir sessizlik var. Tam bizim soyunma odamızın ekibinde idare ekibinden hakemin ilk olarak 2. dakikada uyardığı rakip takım kalecisine 90+9. dakikada sarı kart göstermesini kastederek, hocam 99'da vereceğinize bari yarın verseydiniz' söylemine karşı hakem, 'Onu da yaparız bir dahaki maça da onu yaparız' arkadaşlar alaylı bir şekilde diyor. Düşünebiliyor musunuz kendisinin bu kadar güçlü ve rahat olduğunu düşünüyor. Çünkü hakemler kurallarla ve kartlarıyla konuşur. O zaman konuşmaya bu kadar meraklısıysanız maç sonrası çıkın açıklama yapın, VAR kararlarını konuşun. O zaman çıkın konuşun. En azından söyleyebileceklerinizi söyleyin, orada hiçbir ses yok."

'Bana damı krampon fırlatacaksın?'

"Daha sonra Arda diyor ki; 'Hocam erken gösterdin diyor kartı'. Hakem de cevap olarak sırtı dönük ellerini oynatarak. 'Bana damı krampon fırlatacaksın' diyor. Böyle bir cevap veriyor Arda'ya. Bak Zorbay kardeşim, çok genç bir hakemsin. Sen değil Arda Turan'a veya Galatasaray oyuncusuna bırak Galatasaray'ı hiçbir oyuncuya, bir sporcuya konuşamazsın. Böyle bir haddin yok. Arda Turan bu ülkenin futboluna çok önemli katkılar bulunmuş biridir. En üst seviyede en büyük takımlarla hizmet vermiştir. Sen buna kompleks yaparken, Arda'nın o eylemi yaptığı hakemler..."

"Kimse Galatasaray oyuncusuna yalancı diyemez"

"Temsilciler maçta sonra yanına geldi. Sen hayır hiçbir şey olmadı diye cevapladın. Eğer sen bunu böyle cevaplarsan buradan ben seni bir Galatasaraylı olarak uyarlıyorum. Bundan sonra Galatasaray sporcusuna özensiz sözler kullanmasın. Değil Zorbay Küçük kimse Galatasaray oyuncusuna yalancı diyemez."

"Yüzde yüz kırmızı"

"Maçın hemen başında bir pozisyon var. Tolga'nın Kerem'e... Yalancı olarak adlandırdığı Kerem alt adelesine topla olmayan darbe alıyor. Kayıtsız şartsız VAR olmadan kartı çıkarması gerekiyor. Bana göre olaya çok yakın, kırmızı. Oldu sarı gösterdi. Bu arada Mete Kalkavan'ın çağırması lazım. Çünkü topla alakası yok rakibin. Yüzde yüz kırmızı. O yalancı çocuk, hangi kendisini yalancı telakki etti diye... O çocuk dürüstçe reaksiyon gösterdi. Bu rakibin yaptığı hareket değiştirmez. Dakika 3 ancak maalesef bu ligin hakemleri herkesi buna teşvik ediyor."