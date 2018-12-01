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Fatih Terim Beşiktaş'ın teklifini 'kabul' etti

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde cezalı olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş kulübünün daveti üzerine karşılaşmayı locadan takip edecek.

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:38
Fatih Terim Beşiktaş'ın teklifini 'kabul' etti

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasarayderbisinde siyah-beyazlılardan Fatih Terim'e sürpriz bir davet geldi.

Cezalı olduğu için maçı yedek kulübesinde takip edemeyecek olan teknik direktör Fatih Terim'e, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman locada ağırlama teklifinde bulundu. 

Terim teklifi kabul etti

Galatasaray'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, sarı kırmızılıların hocası Fatih Terim, Fikret Orman'ın bu teklifini kabul ettiği ve karşılaşmayı antrenör Hasan Şaş ve Galatasaraylı diğer yöneticilerle birlikte locada takip edeceği öğrenildi.

Diğer yandan Terim'in cezası dışında Başkan Mustafa Cengiz de aldığı 150 günlük hak mahrumiyeti cezası nedeniyle derbide yerini alamayacak.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 15:38
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