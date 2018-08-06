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Fatih Terim: Aynı köşeye atarsa kaçırır

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, kaybedilen Süper Kupa sonrası açıklamalarda bulundu. Gomis'in kaçırdığı penaltıda oyuncusunu eleştiren Terim, 'Penaltıyı ligde attığınız yere, aynı köşeye atarsanız kaçar' ifadelerini kullandı

06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:14
Fatih Terim: Aynı köşeye atarsa kaçırır

Galatasaray, Süper Kupa maçında Akhisarspor'a seri penaltı atışlarında 5-4 mağlup oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Bafetimbi Gomis'in kaçırdığı penaltıya değinen Terim, şu ifadeleri kullandı:

Kaybettiğimiz zaman rakibimizi tebrik etmek en doğal şeylerden biri. Bu sene herkesin centilmenliğe, dostluğa önem verdiği günlerde bize yakışan budur. Akhisar hak etti, kazandı. Tebrik ediyoruz.
Bazı pozisyonların VAR'a açık olduğunu düşünmüyorum. VAR faydalı olacaktır ama o kadar net pozisyonlarda ne VAR'a danışırsınız, ne de gider seyredersiniz.

5. penaltıyı Gomis kullanacaktı. Maicon da 6. olarak gidecekti. Gomis zaten 5. penaltıyı atmak istediğini söylemişti. Ligde attığınız yere, aynı köşeye atarsanız kaçar. Bunlar oluyor.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:14
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