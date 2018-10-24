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Fatih Terim: 5 sakat, 50 bin cephanemiz var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 07:47
Fatih Terim: 5 sakat, 50 bin cephanemiz var

Serdar Aziz, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando ve Feghouli’nin sakatlıkları yüzünden oynayamayacağını söyleyen Fatih Terim “Eren, Selçuk ve Donk da sakatlıklardan yeni döndü. Takıma sakatlar ordusu diyebiliriz. Ancak sakatlar ordusu dediğimiz bir takıma hâlâ ordu diyebiliyorsak, başında hâlâ bir kumandan varsa geriye ne kalıyor, cephane. Elli bin de taraftar cephanemiz var, demek ki savaşabiliriz. Maça kalmış 24 saat, ağlamanın lüzumu yok. Bunu sürekli gündeme getirmenin de anlamı yok” ifadelerini kullandı. Schalke’yi iyi analiz ettiklerini söyleyen Terim “Schalke 04 iyi bir takım. Almanya Ligi’nde sıralamadaki yeri kimseyi yanıltmasın. O sıranın çok üstünde olabilecek bir takım. Porto ve Lokomotiv maçları da bunu gösteriyor” dedi.

Her yerde varız
“Galatasaray’ın olduğu her yerde umut vardır” diyen Terim “Şu anda herhangi bir Galatasaraylının, buna ben de dâhilim, yüzünün gülmemesi için bir sebep yok. Şampiyonlar Ligi’nde varız, Türkiye Kupası’nda varız, lig yarışında en öndeyiz” değerlendirmesinde bulundu. Bursaspor maçında yaşanan sakatlıklara değinen Fatih Hoca “Futbol hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. 40. dakikada değişiklik hakkımız bitti. Sert oynarsam, bire bire girersem ve sakatlanırsam takımı yalnız bırakırım gibi bir psikolojiye girdiler. Sakatlıktan herkes korkar. Ama eğer bir takımın güveni, hırsı yoksa ben o zaman korkarım. Diğer türlü bir sakatlıktan korkmam. Kazanırsak önemli bir eşiği geçeceğiz. Kaybedersek de her şey bitmiyor. Üç maçımız daha olacak. Biz kaybettiğimizde değil, pes ettiğimizde yeniliriz” dedi.

 


(Türkiye)
Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 07:47
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