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Ekonomi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 15:10:00 -
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların 10.01.2023 - 24.01.2023 tarihleri arasında Rektörlüğün Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı

Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL - Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1021-1028-1041

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