Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ilanda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. Adayların 28.09.2022 - 12.10.2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmekte.

GENEL ŞARTLAR

1.Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.

2. Adaylardan, 2547 Sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.

3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

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