Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi açıkladığı birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre adaylar, başvurularını 26.02.2021-12.03.2021 tarihleri arasında Rektörlüğün Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapabilecek.
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No: 53 Fatih / İSTANBUL
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041
http://www.fsm.edu.tr
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