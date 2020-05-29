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Aktüel

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz seferi başladı

Fatih sondaj gemisi Doğu Akdeniz’deki görevinin ardından İstanbul’un fethinin 567’nci yıl dönümünde Karadeniz bölgesindeki seferine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 19:45:40 -
Fatih sondaj gemisinin Karadeniz seferi başladı

Fatih sondaj gemisi Doğu Akdeniz’deki görevinin ardından İstanbul’un fethinin 567’nci yıl dönümünde Karadeniz bölgesindeki seferine başladı. Yeni görev yerine hareket eden geminin İstanbul Boğazı’ndan geçişi havadan görüntülendi.


İstanbul’un fethinin 567’nci yıl dönümünde Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi olan ‘Fatih’ İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e doğru hareket etti. Doğu Akdeniz’deki görevinin ardından İstanbul Boğazı’ndan geçerek yeni görev yerine hareket eden gemi havadan görüntülendi. Geminin boğazdan geçişi sırasında çekilen havadan görüntüleri kendine hayran bıraktı. Üzerinde al bayrak bulunan gemiye eşlik eden botların gösterisi eşsiz görüntüler oluşturdu. Güneş ışıklarının etkisi ile masmavi boğazda parlayan ‘Fatih’ görsel şölen oluşturdu. Öte yandan ‘Fatih’in 1 Haziran’da Trabzon Limanında olması bekleniyor.

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