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Medya Fatih Portakal’ın yeni adresi belli oldu
Medya

Fatih Portakal’ın yeni adresi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-09 15:11:00 - 2023-07-09 15:16:44
Fatih Portakal’ın yeni adresi belli oldu

Sunucu Fatih Portakal, yeni adresini sosyal medya hesabından duyurdu. Sosyal medya hesabından videolu açıklama yayınlayan Fatih Portakal, yarından itibaren yeni YouTube kanalında olacağını duyurdu.

Takipçilerini de YouTube’tan yapacağı yayına davet eden Fatih Portakal, yapacağı programın ismini de “Sözün Özü” olarak ifade etti.

Fatih Portakal, “Birileri mutlaka özlemiştir,” diye düşünüyorum. Özlemeyenler izlemeyebilir. Sabah 11 yeni YouTube mekanımda yayınım başlıyor. Duyanlar duymayanlara söylesin.” Notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı.

“YouTube yayınlarına başlıyoruz. Yarın sabah, pazartesi günü saat 11.00’de sizleri YouTube yayınıma davet ediyorum. Gündemi değerlendireceğiz, bol bol konuşacağız. Sizlerin yorumlarına da yer vereceğiz. ‘Sözün Özü’ programın adı.” İfadelerini kullandı.

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