Fatih Portakal’ın yalanı cezasız kalmadı!

RTÜK, dün gerçekleştirilen toplantısında Fatih Portakal’ın sunuculuğunu yaptığı FOX Ana Haber Bülteni'nde Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili provokatif haberin "doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmüne aykırılık teşkil etmesi sebebiyle kanala idari para cezası verdi.

Diğer kanallara da ceza verildi

Tele 1 isimli kanal tarafından yayınlanan "18 Dakika" programında, "Türkiye'nin IŞİD ve El Nusra gibi örgütleri desteklediği" yönündeki yorumların Türkiye'nin saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu değerlendirilerek kanala idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Ayrıca Halk TV'ye RTÜK tarafından gönderilen ikame programları bildirilen tarih ve saatin dışında yayınlamış ve yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması nedeniyle idari para cezası kesildi.

Uzun reklam lisans iptalini getirdi

RTÜK, Doğu TV'ye bir saatlik yayın içinde 22 dakika 53 saniye reklam yayınlayarak saatlik reklam süresi olan 12 dakikalık sürenin aşılması nedeniyle en ağır yaptırımı uyguladı. Daha önce kuruluşa verilen müeyyideleri de dikkate alan Üst Kurul, kanalın yayın lisansını iptal etti.

Meltem TV ise "Sağlık ve Yaşam" isimli programda KOAH ve prostat rahatsızlığı ile ilgili sağlık beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi sebebiyle 10 gün geçici yayın durdurma yaptırımına uğradı.

Sağlık beyanında bulunarak çeşitli ürünlerin tanıtımını yapan 1 An TV ve Halk Euro isimli kanal da aylık brüt gelirinin yüzde 5'i oranında idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi aldı.

Üst Kurul'dan Park TV, Mega Müzik, Gala TV Plus Müzik ve Ful TV isimli kanallara da 6112 sayılı kanundaki çeşitli hükümlerine aykırı yayınları nedeniyle idari para cezası müeyyidesi uygulanması kararı çıktı.