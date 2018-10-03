THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Fatih Portakal’ın yalanı cezasız kalmadı!

RTÜK, Fatih Portakal’ın sunduğu Ana Haber Bülteni'nde Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yalan haber nedeniyle FOX TV’ye idari para cezası uyguladı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:22
Fatih Portakal’ın yalanı cezasız kalmadı!

RTÜK, dün gerçekleştirilen toplantısında Fatih Portakal’ın sunuculuğunu yaptığı FOX Ana Haber Bülteni'nde Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili provokatif haberin "doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmüne aykırılık teşkil etmesi sebebiyle kanala idari para cezası verdi.

Diğer kanallara da ceza verildi

Tele 1 isimli kanal tarafından yayınlanan "18 Dakika" programında, "Türkiye'nin IŞİD ve El Nusra gibi örgütleri desteklediği" yönündeki yorumların Türkiye'nin saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu değerlendirilerek kanala idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Ayrıca Halk TV'ye RTÜK tarafından gönderilen ikame programları bildirilen tarih ve saatin dışında yayınlamış ve yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması nedeniyle idari para cezası kesildi.

Uzun reklam lisans iptalini getirdi

RTÜK, Doğu TV'ye bir saatlik yayın içinde 22 dakika 53 saniye reklam yayınlayarak saatlik reklam süresi olan 12 dakikalık sürenin aşılması nedeniyle en ağır yaptırımı uyguladı. Daha önce kuruluşa verilen müeyyideleri de dikkate alan Üst Kurul, kanalın yayın lisansını iptal etti.

Meltem TV ise "Sağlık ve Yaşam" isimli programda KOAH ve prostat rahatsızlığı ile ilgili sağlık beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi sebebiyle 10 gün geçici yayın durdurma yaptırımına uğradı.

Sağlık beyanında bulunarak çeşitli ürünlerin tanıtımını yapan 1 An TV ve Halk Euro isimli kanal da aylık brüt gelirinin yüzde 5'i oranında idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi aldı.

Üst Kurul'dan Park TV, Mega Müzik, Gala TV Plus Müzik ve Ful TV isimli kanallara da 6112 sayılı kanundaki çeşitli hükümlerine aykırı yayınları nedeniyle idari para cezası müeyyidesi uygulanması kararı çıktı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:22
  1. Fatih Portakal
  2. FOX Ana Haber Bülteni
  3. Mersin Şehir Hastanesi
  4. RTÜK
  5. ceza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üst yönetime iki yeni atama
    1. Üst yönetime iki yeni atama
    2. UİB’de hedef 2018’de 30 milyar..
    3. Türkiye imzayı atacak! İnsansız deniz..
    4. Vodafone FreeZone yenilendi
    5. Helal fuarına Milli katılım
    6. KPSS ortaöğretim sınav yerleri
    7. Türkiye Finans’tan 270 milyonluk kira..
    8. CHP'li kadınlardan çıt yok... İ...
    9. Vakıf Katılım’dan 300 milyonluk ihraç
    10. Çocuklarınızı internette tek başına..
    11. Söz verdi, 2 bin 534 aileyi mutlu etti
    12. Fatih Portakal’ın yalanı cezasız..
    13. Yumurtalık kanserinde erken teşhis çok..
    14. Pencereden aşağı bakınca hayatının..
    15. Albaraka Türk, ‘Insha’yı Almanya’da..
    16. Ankara'da iki grup arasında silahlı..
    17. Çocuğun boyu kaç yaşına kadar uzar
    18. Küfür ve şiddetle sezonu açan dizilere..
    19. 81 ile gönderildi! Artık jandarma ve..
    20. Çankırı'da korkunç kaza! Feci şekilde..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu