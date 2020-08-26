Fatih Portakal’ın itirafı olay oldu: Bu işe torpille başladım!

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Yalan ve provokatif haberleri dolayısıyla toplumda büyük tepkilere neden olan FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile istifa ettiğini açıklamıştı.

Portakal’ın artık muhalif bir hayat sürmek istemediğini Ana Haber bülteninde kullandığı muhalif dili sebebiyle yolda yürüyemediğini ve vatandaştan büyük tepki aldığından dolayı yorulduğunu belirterek istifa ettiği öğrenildi.

Portakal’ın istifa ettiği haberi sosyal medya gündeminin birinci sırasına oturdu. Sunduğu ana haber programında sık sık ekonomi üzerinden uydurma ve abartılı haberler yaparak hükümeti hedef alan Portakal’ın bundan sonra ne yapacağı bilinmezken yıllar önce verdiği bir röportajda yaptığı itiraf yeniden gündeme geldi.

“Torpil” itirafı

Kanal D’de gelin-kaynana kavgalarının tartışıldığı program ile ünlü olan Portakal gazetecilik mesleğine nasıl başladığını anlattığı röportajda dikkat çeken bir itirafta bulundu.

2010 yılında Marketing Türkiye’ye verdiği röportajda Portakal medya sektörüne torpille girdiğini belirtti.

“Ben bu işe torpille başladım”

Portakal röportajda mezun olduktan sonra eniştesi vasıtasıyla dönemin Star TV Genel Yayın Yönetmeni Ufuk Güldemir tarafından işe alındığını anlattı. Portakal “Ben bu işe torpille başladım” ifadelerini kullandı.

“Gelen benim yeğenimdir”

Portakal söz konusu röportajda torpille işe giriş hikayesini şöyle aktardı;

“Üniversiteyi bitirdikten sonra üç yıl Avustralyada yaşadım ve 1996 yılında yurda döndüm. Tabii bir iş arama süreci başladı. Rahmetli eniştem o dönemin Star TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Ufuk Güldemir'i tanıyordu. Piyasanın en önemli isimlerinden biriydi. Onun vasıtasıyla ben bu işe başladım. Yani ben bu işe torpille başladım. Hatta bir kart vermişlerdi ve arkasında da “gelen benim yeğenimdir” yazıyordu. Sonra ben o kartla birlikte Ufuk Güldemir'in yanına gittim. Bana ilk sorduğu şey; “Sen bu mesleği yaptın mı?” oldu. Hayır cevabını verdikten sonra bu işi Istanbul'da yapamayacağımı çünkü Istanbul'un kurtlar sofrası olduğunu söyledi.

Derken İzmir'e gittim ve Star TV İzmir Bürosu'nda mesleğe torpilli olsam da stajyer olarak başladım. Şanslı bir başlangıç ama Ufuk Güldemir'in “Sende verim görürsek ancak o zaman devam edebiliriz” demesi şansın sadece başlangıçta işe yaradığını gösterdi. Torpil bir yere kadar yani...

Star TV’dede 2006 yılına kadar, yani dokuz yıl boyunca çalıştım. Daha sonra Star TV Aydın Doğan tarafından satın alındı. Tazminatımızı verip bizi de işten çıkardılar. Kısa bir süre sonra da Doğan Haber Ajansı'ndan çağırdılar. Ajans muhabiriyken Kanal D'ye çok sık bağlantılar yapıyordum. Kanal D beni çok ve rimli kullandı. Ege Bölgesi'nde birçok yerden canlı yayınlar yaptım. Mehmet Ali Birand’ın hoşuna gitmiş. O dönemde İstanbul haber merkezi için de muhabir aranıyomrmuş ve bana teklif ettiler. Birand, Ayşenur Arslan ve Uygar Eremektar . Bu uç kişinin vasıtasıyla (...)”

Gelin-kaynana kavgalarını tartışıyordu

Mesleğe eniştesinin vasıtasıyla torpille girdiği itiraf eden Portakal daha sonradan FOX TV’ye transfer olarak muhabirlikten spikerliğe geçti. Portakal, bir dönem Aydın Doğan’ın sahibi olduğu Kanal D ekranlarında Didem İnselel ile birlikte sundukları “Ne yapmalı?” adlı programda gelin-kaynana kavgalarını tartışıyordu.