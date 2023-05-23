Fatih Portakal'ın feleği şaşacak! Şimdi otur oturduğun yere bakalım

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Tayyip Erdoğan'a oy veren insanlara "kör cahil" diye hakaret eden Fatih Portakal'ı tefe koydu.

Muhalif cephede "Durun ne yapıyorsunuz? Sandığa yine hakaret ettiğiniz halk gidecek. Onlar sizi seçerse kazanacaksınız!" diye uyaranların sayısının çok az olduğunu belirten Tezel, yazısında şunları kaydetti:

" "Gideceğim tekrar oyumu severek, isteyerek Erdoğan'a vereceğim diyor. İşte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız."

Bu açıklama SÖZCÜ TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunan deneyimli haberci Fatih Portakal'a ait.

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Aslında bu sözler, 14 Mayıs'tan beri Millet İttifakı'na oy veren seçmenlere yönelik söylenen hakaretlerin kibar bir örneği.

Ne hakaretler edildi. Deprem bölgesine gönderdiği bağışlar için "Haram zıkkım olsun", "Beter olun" diyenler bile oldu.

Ama ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı aynı halk eğitimli ve sağduyulu olacaktı!

"Halk tepkisini koydu" denecekti.

İnsanların verdikleri oya göre cahil ya da nankör olarak değerlendirildiği başka bir ülke var mı?

Hem de bunu iktidara gelmek için yıllarca uğraşan muhalifler yapıyor.

Hadi hakaretler dışında normal vatandaşın tepkisini bir noktaya kadar anlıyorum.

Sonuçta kesin gözüyle bakıyorlardı yine Kılıçdaroğlu'nun hataları yüzünden kaybettikleri için büyük hayal kırıklığı yaşadılar.

Kılıçdaroğlu da depremzedelere hakaretler edenlerin yanlış yaptıklarını söyledi. Ama Kılıçdaroğlu'nun çevresinden ve muhalif medyadan birçok gazeteci hala rakip seçmeni aşağılamaya doyamıyor. CHP'ye en çok zararı da onlar veriyor!

Portakal gibi deneyimli habercilerin halkı kör cahil diye aşağılaması trajikomik bir durum.

Muhalif cephede "Durun ne yapıyorsunuz? Sandığa yine hakaret ettiğiniz halk gidecek. Onlar sizi seçerse kazanacaksınız!" diye uyaranların sayısı da az!

Tenceresi boş olan, vatandaşının guruyla oynarsanız size neden oy versin? İnsanlar gururu için yaşar!

21 yıldır öğrenemediler!"