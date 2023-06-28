Fatih Portakal’ın feleği şaşacak! Eyvah eyvah
Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, seçimlerden önce atıp tutan, ancak muhalefet halktan ağır bir tokat yiyince birden kıvırmaya başlayan Fatih Portakal’daki değişimi masaya yatırdı.
Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, seçimlerden önce atıp tutan, ancak muhalefet halktan ağır bir tokat yiyince birden kıvırmaya başlayan Fatih Portakal’daki değişimi masaya yatırdı. Korkmaz, yazısında özetle şunları kaydetti:
“ “Anketler diyor ya, Yüzde 40-45 diye! Yüzde 20’lerde bir AK Parti görürsek şaşırmayalım.
Ya atıyorsun? Hayır, atmıyorum!”
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14 Mayıs öncesinde; çokbilmiş bir eda ile ve hararetle böyle diyordu, Mister Portakal!
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28 Mayıs’tan sonraki günlerde…
Yaşadığı büyük şoktan “Hasan Şaş, yavaş yavaş!” kurtulmaya başladı ve şöyle dedi:
“Benim gözümde, artık korkak bir lider, Kemal Kılıçdaroğlu...
Saf mıyım ben ya! Ya safım, ya aptalım!”
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Sonrasında “daha kapsamlı bir muhasebe yapma” ihtiyacı hissetmiş olmalı ki; birkaç gün önce Twitter’da şöyle yazdı:
“Seçimlerden hem gazeteci, hem de bir seçmen olarak çıkardığım dersleri paylaşmak istiyorum. (…)
Anket şirketlerini defterimden siliyorum.
Artık araştırmalarına bakmayacağım.
Paylaşmayacağım!”
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“Seçimleri kaybedip gitmeyi bilmeyen, halen daha koltuklarında oturan Akşener ve Kılıçdaroğlu ikilisini” de…
“Bundan sonra kesinlikle oy vermeyeceği liderlerin arasında” saydı, Mister Portakal!
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Bir de “büyük bir keşif!” yapmış…
Nedir, o?
“Muhalefet partilerinde demokrasi falan olmadığını görmüş!” (…)”