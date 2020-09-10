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Gündem Fatih Portakal’ı veda gecesinde terlettiler! ‘’10 milyon dolar aldığın doğru mu?"
Gündem

Fatih Portakal’ı veda gecesinde terlettiler! ‘’10 milyon dolar aldığın doğru mu?"

Fatih Portakal’a istifası sonrası FOX TV bol sohbetli, pastalı bir veda töreni düzenledi. Buluşmada Fatih Portakal’a sorulan, "FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?" sorusu dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 09:18:00 -

Yaptığı algı haberleriyle bilinen Fatih Portakal 10 yıllık serüvenin ardından FOX’a veda etti. ABD beslemeli FOX TV’de sürekli hükümeti hedef alan Fatih Portakal yerine Selçuk Tepeli geldi.

FOX TV Ana Haber sunuculuğu görevinden istifa eden Fatih Portakal’ın kararına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Portakal'ın "Yoruldum. Kendime uygun gördüğüm hayat bu değildi. Ağır geliyor" diyerek istifa ettiği belirtildi.

FOX TV çalışanları, yönetim ekibi Fatih Portakal için veda töreni düzenlendi. Görüntülere binanın çatı katındaki törende Portakal’ın eşiyle fotoğrafı bulunan pastayı kesmesi yansıdı.

'10 milyon almışım'

Canlı yayın sonrası Selçuk Tepeli de törene katıldı. FOX Genel Müdürü Cenk Soner, FOX Haber GYY Doğan Şentürk ve kanaldaki arkadaşlarıyla sohbet eden Portakal’a sorulan soru dikkat çekti.

Soner, Portakal’ın her konuştuklarında 10 yıl sonra mesleği bırakacağını söylediğini açıklamıştı. Fatih Portakal da yanıt olarak, ‘inanmıyordun ama bıraktım’ dedi.

Algı uzmanı Fatih Portakal’a arkadaşları, gündeme gelen bir iddiayı sordu. "FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?" sorusu üzerine Portakal, ‘’onu geçende arkadaşlar söyledi, 10 milyon almışım’’ dedi.

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