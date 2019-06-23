Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj! Türkçe olan "tilki" anlamına gelen FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "İnsanın hakkını yiyenler hak ettikleri sonuca artık katlanırlar." ifadelerini kullanarak skandal bir algı operasyonuna imza attı.

Yürüttüğü algı operasyonları ile bilinen FOX TV sunucusu Fatih Portakal yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili skandal bir paylaşımda bulundu. Portakal paylaşımında, "İnsanın hakkını yiyenler hak ettikleri sonuca artık katlanırlar" ifadelerini kullandı. İşte Portakal'ın paylaşımı: "Ülkenin seçim tarihinde bir ilkle #İstanbul seçimi tekrar ediliyor. Bugünün yöntenleri bu ilkle de tarih sayfasında uzun cümlelerle yer alacaklar. Umarım adalet yerini bulur. İnsanın hakkını yiyenler hak ettikleri sonuca artık katlanırlar."

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