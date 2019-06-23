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Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!

Türkçe olan "tilki" anlamına gelen FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "İnsanın hakkını yiyenler hak ettikleri sonuca artık katlanırlar." ifadelerini kullanarak skandal bir algı operasyonuna imza attı.

23 Haziran 2019 Pazar 12:12
Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!

Yürüttüğü algı operasyonları ile bilinen FOX TV sunucusu Fatih Portakal yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili skandal bir paylaşımda bulundu. Portakal paylaşımında, "İnsanın hakkını yiyenler hak ettikleri sonuca artık katlanırlar" ifadelerini kullandı.

İşte Portakal'ın paylaşımı:

"Ülkenin seçim tarihinde bir ilkle #İstanbul seçimi tekrar ediliyor. Bugünün yöntenleri bu ilkle de tarih sayfasında uzun cümlelerle yer alacaklar. Umarım adalet yerini bulur. İnsanın hakkını yiyenler hak ettikleri sonuca artık katlanırlar."

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:12
  1. İstanbul
  2. Fatih Portakal
  3. fox tv

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar27 dk önce
    portakalı soydum başucuma koydum, ben bi hırsız buldum... kim acaba... namı diğer pontus diyorlar... makarios falan şeysi...
  • GolgeAdamGolgeAdam31 dk önce
    Cokk konusacaksiniz cokk sayin yorumcular cokkk )
  • toker avnitoker avni36 dk önce
    bu ülkenin calisan derin devleti yok malesef, alin iste ipatlari mesela bu it...... derin devlet olsa gider susturur, cesaret vermez bu itlere, yada ebedi sustururmasini bilirlerdi.
  • emekliemekli36 dk önce
    17 yılda 8-9 seçim yapıldıakp1 seçimde bir kaç ili kaybedince kıyamet koptu konuşma uslüpu değişmedikçe karşınızda kim olursa olsun sizlere rakipse o rakibin tabanıda terörist zillet pontus sisi oy verenler durumuna düşürülmedikçe güzel işler yaptığınız sürece boğazlarınızdanda kul yetim hakkı geçmedikçe başımızın tacısınız bunları hatırlamanız için bu seçimleri bir uyarı olarak lütfen kabul edin başkanlık seçimlerine kadarda halkın dikkat çektiği konular halk tarafından izlenip başkanlık seçimleride ona göre değerlendirilecektir saygılar
  • HasanHasan37 dk önce
    O görüntüleri erkensen yayınlasaydın Binali bey söyleseydi yayınlamak için çırpınırdınseni gidi sahtekar bu millet seni bilmiyor zannediyorsun vatan haini
  • Babat AşiretiBabat Aşireti38 dk önce
    Fatih Portakal İMAM peşinde rezil rüsva oluyorsunuz
  • MilletMillet45 dk önce
    ALLAH BELANI VERSİN SUYUN MEYVESİ..
  • TakipçiTakipçi1 sa önce
    Dün,CHP Genel Merkezi önünde Emek ve Adalet Yürüyüşü vardı, insanlar haklarını istiyordu. Sesini duymadık Fatih !!!!!!.
  • KahramanKahraman1 sa önce
    Portakal darbe çığırtkanlığı yapiyor.Acaba desteği fetodanmı pkk danmi dhkp cililerdenmi kısacası vatan hayınlarındanmı alıyor.
  • oıuytoıuyt1 sa önce
    bu fox temsilcileri tam beyinsiz eğer hakkı yenilmişse ekrem beyin neden tamamını saydırmadını yüzde yüzünü niye ikinci defa sayılmasına izin vermediniz boş hak yediler kuruntusu yaparak milletten oy devşirip abd nin sözcülüğünü yaparak ak partiyi bitirmeye çalışıyorsunuz değilmi hiç foxun birgün israilin işgallerini abdnin işgallerini kınadığını gördünüzmü daima ne varsa ak parti hükümeti sizi gibi chp sözcülüğü yapan havuz medyası fox yazıklşar olsunki bu vatanın ekmeğini suyunu içip milleti devletinizi kötülemeye sırf abddeki patrona yaranmak için maaşa zam almak için türkiyeyi kötüleyerek milleti aldatmaya çalışıyorlar fozx temsilcileri sunucuları
  • DermanDerman1 sa önce
    Tilkininkendine gore kurbaz hile baz bir bakima zekali oldugunu ima etsede ziyankar imamogluyla portakal arkadas portakal curumus,se tilkiyi tarife gerek yok taniriz,ne kadar cabalasanda,portakal istanbulu biz aliriz.
  • ArifArif1 sa önce
    Buna yanlış demeniz veya haber yapmanız bile garip olmuş. Hak yiyeyin cezasını İnşaAllah Cenab-ı Hak versin... Bunda kötü birşey var mı?
  • MİSAFİR42 MİSAFİR42 1 sa önce
    Oy Hırsızlığını ağzına almayan İsmail’in yaptığı kepazeliği Aklamaya çalışan tüm AHLAKİ DEĞERLERİ AYAKLAR ALTINA ALAN Kendini Ahlak abidesi sanan zavallı DEMOGOJİYİ Çok iyi biliyor sadece kendine has bir durum değil desteklediği zihniyetin her zaman yaptığı şeydir!!!
  • ERGÜNERGÜN1 sa önce
    Bir insan ancak bu kadar şerefsiz olabilir PKK ya teşekkür eden bu haini yargılamayanlarda en az bunun kadar şerefsizlerdir.
  • AdnanAdnan1 sa önce
    Portakal yine darbe seviciliği yapıyor
  • Hasanali koseHasanali kose1 sa önce
    Tabiki böyle itler havlayacak ülkeyi yonetenler sessiz kalacak vatan hainliginden yargila bak bakalim ne oluyor birde bu itr Murat beye yapilanlar 4 dane tomuz nerde serbest bu ite olsa ayni sey ne olurdu acaba artik yoneticiler birseyleri dogru yabmalari lazim
  • DallıDallı1 sa önce
    Vay pişkin hırsız seven tilkiciler.Ne garip burası Türkiye.Türkiye düşmanları korkmadan at oynatabiliyorlar
  • SüleymanSüleyman1 sa önce
    Doğru söylemiş kimler insan hakkı yemişse bu akşam belli olur
  • HasanHasan1 sa önce
    Şerefsiz secimden sonra metriste yerin hazır
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Binali Yıldırım ın, Oylarını Çaldınız. Hak Yiyen Sizsiniz. Sonuçlarına Katlanacak Olan da Sizsiniz Şerefsizler. Hiç Şüphesiz ki. Çūrūk Portakal.
  • Mehmet TANRIVERDİ Mehmet TANRIVERDİ 1 sa önce
    Bu seref yoksullarina öyle önemverdinizki,yazik.

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