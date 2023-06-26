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Medya Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi mesaj! 'Seçmen dersini verecek'
Medya

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi mesaj! 'Seçmen dersini verecek'

Yeniakit Publisher
2023-06-26 23:48:00 -
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi mesaj! 'Seçmen dersini verecek'

Fatih Portakal, seçimlerden önce yere göğe sığdıramayıp hezimetin ardından neredeyse her gün yerin dibine batırdığı Kemal Kılıçdaroğlu'na yine yüklendi Portakal, 'Seçmen yolunu mutlaka bulur. Değişmeyen liderlere sandıkta dersini verecek. Bizimle dalga geçemezsiniz.' ifadelerini kullandı.

Dışişleri eski Bakanı Murat Karayalçın, TVnet'teki Sert Sorular programında, CHP'nin parti yönetimini sert sözlerle eleştirmişti. CHP örgütünün siyaset belirleme konusunda hiçbir etkisi olmadığını belirten Karayalçın, "Örgüt partinin izleyeceği siyaseti, adayları belirleyemiyor. Örgüt sadece pankart afiş için görevlendiriliyor." demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'tek adam olup olmadığı' sorusuna yanıt veren Karayalçın, "Uzunca süredir CHP'de oligarşi var" diye konuşmuştu.

Portakal: Bizimle dalga geçemezsiniz

Sözcü TV'deki canlı yayınında, Karayalçın'ın bu sözlerine değinen CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, seçimlerde aldığı yenilgi sonrasında koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Karayalçın'ın bahsettiği gibi CHP'yi 10-15 kişiden oluşan oligark bir yapının yönettiğini belirten Portakal, "Seçmen yolunu mutlaka bulur. Değişmeyen liderlere sandıkta dersini verecek. Bizimle dalga geçemezsiniz" diye konuştu.

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