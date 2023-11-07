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Siyaset Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Bay bay Kemal!
Siyaset

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Bay bay Kemal!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 23:55:00 - 2023-11-08 00:02:19

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, kariyerinin son mağlubiyetini Özgür Özel karşısında alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

"Bundan böyle artık Özgür Özel'i konuşacağız. Lider kumaşı var mıdır yok mudur, onu zaman gösterecek." diyen Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nu artık üç gün konuşacağız. Dördüncü gün unutacağız. İyi de oldu gittiği. Bak, net bir şekilde söylüyorum: İyi de oldu gittiği. Kılıçdaroğlu için, "Gitmesi çok kötü oldu. Bu kadar rezil bir şekilde gidilemezdi. Gerçekten gidilemezdi." ifadelerini kullandı.

"Ben kendi duygularımı anlatıyorum ama birçok insan da sokakta böyle düşünüyor." diyerek muhalefet adına konuşan Portakal, sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'na eleştirisinin dozunu yükseltti:

Düşünsenize, ikinci tura gidiyorsunuz artık. İnsan utanır artık. Bırakır, 'Arkadaşlar ben gitmiyorum seçime. İkinci tura gitmiyorum.' der.

Onu bile göze aldı, ikinci tura gitti. Böyle mi olmalıydı gidişi? Hayır. Ama Erdoğan'ın dediği gibi 'Bay bay Kemal' oldu.

Bir yıl içerisinde bir insan dört kez yenilir mi? 14 Mayıs, 28 Mayıs. 4 Kasım'da da iki kere yenildi.
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Partisinin delegesi bile kendi genel başkanına güvenmiyor.

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