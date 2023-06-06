Fatih Portakal'dan CHP iddiası

28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark atarak yarıştan galip ayrıldı.

İstifaya yanaşmadı

Arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen başarısız olan Kılıçdaroğlu'nun istifası beklenirken, Bay Kemal istifaya yanaşmadı. Seçimlerden sonra açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu "mücadeleye devam" mesajı verdi.

İmamoğlu ile görüştü

Bununla da kalmayan Kılıçdaroğlu tüm parti yönetimini görevden zorla istifa ettirerek yeni bir kurultay hazırlığına kalktı. Kılıçdaroğlu ayrıca geçtiğimiz günlerde değişim vurgulu açıklamalar yapan Ekrem İmamoğlu ile de görüştü.

İmamoğlu için plan hazır

Portakal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul seçimlerinde aday yapılacağını söyledi. Portakal, muhalefetin İBB Meclisi'nde çoğunluğu sağlaması durumunda İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına getirileceğini de ifade etmişti.

İpler atıldı

Fatih Portakal bu kez ise, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası iplerin atıldığını açıklandı. Baba ve Oğul ilişkisinin artık sona erdiğini ve Ekim ayında bir Kurultay beklendiğini dile getirdi.

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Portakal ayrıca, İmamoğlu'nun burada bayrak açarak, Kılıçdaroğlu'nun karşısında durabileceğini vurguladı.