Fatih Portakal'dan Akşener tweeti: Öyle olursa...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, zehir zemberek sözlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemediğini duyurdu. Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na aday olmaları çağrısında bulundu. İkiliden Akşener'e olumsuz cevap geldi.

Yaşananların ardından Fatih Portakal da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Portakal, "Yavaş ve İmamoğlu bekleneni yaptı, liderinin arkasında durdu. Peki Akşener şimdi ne yapacak?" ifadelerini kullandı.

Tweet atan Fatih Portakal, "Ya kendini aday gösterecek ya da tükürdüğünü yalayıp masaya geri dönecek. Öyle olursa kim güvenir Meral Akşener'e? İYİ Parti liderinin yaptığını anlayan varsa anlatsın!" diye yazdı.

İşte o paylaşım:

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