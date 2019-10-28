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Fatih Portakal'dan Ahmet Hakan'a cevap: İfadesi ağır oldu ama...

Fatih Portakal, Ahmet Hakan'ın kendisi hakkında söylediklerine sosyal medya üzerinden cevap verdi. Portakal, "Zır cahil ağır olmuş ama! Diyecek bir şey yok." dedi.

2019-10-28 19:14:00 -
Fatih Portakal'dan Ahmet Hakan'a cevap: İfadesi ağır oldu ama...

FOX TV Ana Haber sunucu Fatih Portakal, Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın kendisi hakkında söylediği, "Peşmergeye terörist demenin zır cahillik olduğunun farkında değil" sözlerine yanıt verdi.

Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Fatih Portakal hakkında "Bunca cehaletine rağmen nereden alıyor bu cesareti ve cüreti Fatih Portakal? Nereden alacak? Ağzından çıkacak her cümleyi sorgulamadan doğru kabul eden fanatik bir mürit topluluğuna sahip olduğuna yönelik inancından alıyor" diye yazmıştı.

Fatih Portakal'dan Ahmet Hakan'a cevap

Gazeteci Fatih Portakal, Ahmet Hakan'ın sözlerine kişisel Twitter adresinden yanıt verdi.

Portakal, "Zır cahil ağır olmuş ama! Diyecek bir şey yok." dedi.

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Yorumlar

İsa

Bu da haber mi Allah aşkına ...
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Habib

Akittt bu adamın hergün her sözünü haber yapma İn kime faydası var. 
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