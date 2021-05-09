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Siyaset Fatih Portakal yandaşlık dersi verdi! Yalan eğitmeni meslektaşı Sedef Kabaş'tan çok şeyler öğrenmiş
Siyaset

Fatih Portakal yandaşlık dersi verdi! Yalan eğitmeni meslektaşı Sedef Kabaş'tan çok şeyler öğrenmiş

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun anlattığı parti içi rezilliklere tek kelime edemeyen Fox Tv'nin eski sunucusu Fatih Portakal, 128 milyar dolar yalanı üzerinden AK Parti iktidarını hedef alarak yandaşlık nasıl yapılır dersi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 18:08:00 - 2021-05-09 18:43:45
Fatih Portakal yandaşlık dersi verdi! Yalan eğitmeni meslektaşı Sedef Kabaş'tan çok şeyler öğrenmiş

 Yeniakit.com.tr 

Eski Fox Tv sunucusu Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki 128 milyar dolar yalanına destek vererek AK Parti iktidarını hedef aldı. Kendince '20 yıllık Erdoğan büyüsü bozuldu' yorumu yapan Portakal, iktidarı hedef almak için pek de ilgisinin olmadığı anlaşılan Müslümanların dini hassasiyetlerini ağzına doladı:

İslami değerleri ağzına doladı!

"Ekonomik buhran içindeki yurttaş, yönetenlerin, yakın çevrelerinin, ayrıcalıklı isimlerin lüks yaşamını görünce kayıtsız kalamıyor. Namaz,Kur’an tilavetinin artık oyları arttırmak için yeterli olmayacağı aşikar!Din üstünden siyaset de işe yaramaz."

Meslektaşı yalan eğitmeni Sedef Kabaş'tan çok şey öğrenmiş

Portakal paylaşımında, CHP'nin öne sürdüğü 128 milyar dolar yalanına da destek verdi.

"Erken veya zamanında bir seçim de olsa seçmen '128' diyecektir. Görünen bu kadar net. Ben ne düşüneyim, yönetenler düşünsün."

Aykut Erdoğdu'nun itiraf ettiği rezilliklere tek yorum yok

128 milyar dolar yalanını öne sürüp, ergenler gibi ikon bırakan Portakal, CHP'li Aykut Erdoğu'nun itiraf ettiği rezillikler hakkında tek kelime etmeyerek, yandaşlık dersi verdi.

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Yorumlar

ata

millet de hemen fetöye oy verelim diyecek tabi.. diğeri de oooo pkk dururken başka partiye oy mu verilir diyecek.
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Gerçeklik payı yüksek olduğu için

128 milyar dolar nerede işi çok tuttu
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