Fatih Portakal yandaşlık dersi verdi! Yalan eğitmeni meslektaşı Sedef Kabaş'tan çok şeyler öğrenmiş

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Eski Fox Tv sunucusu Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki 128 milyar dolar yalanına destek vererek AK Parti iktidarını hedef aldı. Kendince '20 yıllık Erdoğan büyüsü bozuldu' yorumu yapan Portakal, iktidarı hedef almak için pek de ilgisinin olmadığı anlaşılan Müslümanların dini hassasiyetlerini ağzına doladı:

İslami değerleri ağzına doladı!



"Ekonomik buhran içindeki yurttaş, yönetenlerin, yakın çevrelerinin, ayrıcalıklı isimlerin lüks yaşamını görünce kayıtsız kalamıyor. Namaz,Kur’an tilavetinin artık oyları arttırmak için yeterli olmayacağı aşikar!Din üstünden siyaset de işe yaramaz."

Meslektaşı yalan eğitmeni Sedef Kabaş'tan çok şey öğrenmiş

Portakal paylaşımında, CHP'nin öne sürdüğü 128 milyar dolar yalanına da destek verdi.

"Erken veya zamanında bir seçim de olsa seçmen '128' diyecektir. Görünen bu kadar net. Ben ne düşüneyim, yönetenler düşünsün."

Aykut Erdoğdu'nun itiraf ettiği rezilliklere tek yorum yok

128 milyar dolar yalanını öne sürüp, ergenler gibi ikon bırakan Portakal, CHP'li Aykut Erdoğu'nun itiraf ettiği rezillikler hakkında tek kelime etmeyerek, yandaşlık dersi verdi.