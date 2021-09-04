Fatih Portakal rezil oldu! Okkalı bir cevap aldı
Yangın çıkan ve orman arazisi vasfı olmayan bir alanın ranta açılacağını iddia eden Fatih Portakal'a Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından okkalı bir cevap geldi. Gazeteci ve yazar Fazıl Duygun da Portakal'ın kışkırtmasına tepki gösterdi.
Muğla Bodrum’daki Kargılı Koyu’ndaki çalışmalara ait görüntüleri paylaşan Fatih Portakal, "Mazı-Çökertme arası Kargılı koyunda iş makinası çalışıyor. Yangından sonra setleme çalışması mi? Yoksa imara mı açılıyor? Bölge halkı bilgi edinmek istiyor" diye algı oluşturmaya kalktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı cevap verdi
Fatih Portakal'ın paylaşımına Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından verilen cevapta söz konusu alanın orman arazisi olmadığı belirtildi.
Duygun tepki gösterdi
Gazeteci ve yazar Fazıl Duygun, "Fatih Portakal vatandaşın arazisine göz mü koydu, nedir, hemen, Orman Genel Müdürlüğüne suçlamada bulunmuş! Cevabı da okkalı bir şekilde almış tabi." dedi.