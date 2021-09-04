Fatih Portakal rezil oldu! Okkalı bir cevap aldı

Yangın çıkan ve orman arazisi vasfı olmayan bir alanın ranta açılacağını iddia eden Fatih Portakal'a Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından okkalı bir cevap geldi. Gazeteci ve yazar Fazıl Duygun da Portakal'ın kışkırtmasına tepki gösterdi.