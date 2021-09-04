  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi
Uzayda biber yetiştirdiler
Nijerya'da silahlı saldırı! Çok sayıda köylü hayatını kaybetti
MSB'den Azerbaycan açıklaması
Gündem Fatih Portakal rezil oldu! Okkalı bir cevap aldı
Gündem

Fatih Portakal rezil oldu! Okkalı bir cevap aldı

Yangın çıkan ve orman arazisi vasfı olmayan bir alanın ranta açılacağını iddia eden Fatih Portakal'a Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından okkalı bir cevap geldi. Gazeteci ve yazar Fazıl Duygun da Portakal'ın kışkırtmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 21:23:00 - 2021-09-04 21:35:51
Fatih Portakal rezil oldu! Okkalı bir cevap aldı

Muğla Bodrum’daki Kargılı Koyu’ndaki çalışmalara ait görüntüleri paylaşan Fatih Portakal, "Mazı-Çökertme arası Kargılı koyunda iş makinası çalışıyor. Yangından sonra setleme çalışması mi? Yoksa imara mı açılıyor? Bölge halkı bilgi edinmek istiyor" diye algı oluşturmaya kalktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı cevap verdi

Fatih Portakal'ın paylaşımına Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından verilen cevapta söz konusu alanın orman arazisi olmadığı belirtildi.

Duygun tepki gösterdi

Gazeteci ve yazar Fazıl Duygun, "Fatih Portakal vatandaşın arazisine göz mü koydu, nedir, hemen, Orman Genel Müdürlüğüne suçlamada bulunmuş! Cevabı da okkalı bir şekilde almış tabi." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay