Fatih Portakal hiç utanmıyor! Twitterdan anket başlattı

Portakal, haber VTR'sinin bitiminde "Nasıl, dış sesi beğendiniz mi, he? Beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Ben bu haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine" ifadelerini kullandı.

Portakal'ın, ana haberin sorumlusu olduğunu belirtip, çalışanını ekranda hedef alması tepkiyle karşılandı.

Fatih Portakal'ın haberleri bültenden önce izleyip kontrol etmediği ortaya çıkarken, hatayı ya da beğenmediği bir işi izleyenlerin gözü önünde eleştirmesi tepkileri beraberinde getirdi.

Portakal kendisine yönelik tepkilerden sonra şimdi de Twitter hesabından anket başlattı. Portakal ankette takipçilerine, "Fatih Portakal ile Sözcü Ana Haberi nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.



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