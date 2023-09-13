Fatih Portakal da İYİ Parti'nin mevzusunu çözdü!
CHP yandaşı Fatih Portakal İYİ Parti'nin "yerel seçimlere kendi adaylarımızla gireceğiz" açıklamasına ateş püskürdü.
Topyekün birleşmelerine karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında tarihi bir hezimet yaşayan muhalefette sular durulmadı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" ifadeleriyle artisinin yerel seçim politikasını duyurdu.
CHP yandaşı Fatih Portakal, Twitter hesabından Meral Akşener'e ateş püskürdü.
Meral Akşener'in blöf yaptığını söyleyen Portakal, "2 gün sonra CHP'ye yanaşacak. İttifaksız kazanmaları mümkün değil, matematik ortada" dedi.