Fatih Portakal canlı yayında Sözcü TV çalışanını azarladı

Portakal, bugünkü ana haber bülteninde Yunanistan’daki seçim haberinin VTR’sinin ardından haberdeki ‘dış ses’i beğenmediğini söyledi.

Haberin bitiminde memnuniyetsizliğini belli eden Portakal, sesini yükselterek şunları dedi: “Nasıl, dış sesi beğendiniz mi, he? Beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Ben bu haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine. O yüzden aynı uygulamayı, şefkati, özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim. Çünkü ben sizinle karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirilmesine kadar her şey benim sorumluluğum. Bu sorumluluğu da maalesef üstüme alıyorum. Bu dış sesçi için de sizden özür diliyorum.”

Portakal‘ın çıkışı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çoğunluğu gazetecilerden olmak üzere kullanıcılar Portakal’a tepki gösterdi.