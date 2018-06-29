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Fatih Portakal böyle veda etti

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal canlı yayında izleyicilere veda etti.

29 Haziran 2018 Cuma 23:20
Fatih Portakal böyle veda etti

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal canlı yayında "Bu dönemin son yayınını gerçekleştirdik" dedi ve bugün itibariyle tatile çıktığını söyledi.

Fatih Portakal canlı yayında izleyiciye 'Bu dönemin son yayınını gerçekleştirdik' sözleriyle şimdilik veda etti ve tatile çıktığını söyledi. Portakal, 'Yorucu bir yayın dönemi oldu. Yeni yayın döneminde tekrar karşınıza çıkacağız ve tekrar haberleri paylaşacağız' dedi.

"KİMİNİZ ZAMAN ZAMAN KIZDINIZ..."

Portakal, "Kiminiz zaman zaman kızdınız, kiminizle zaman zaman uyuştum ama önemli olan şuydu; kimseye yaranmaz zorunda değilim. Öyle bir niyetim de hiçbir zaman olmadı. FOX Haber her zaman böyle olmaya devam edecek, teşekkür ederiz" sözleriyle yayını kapattı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 23:20
  1. Fatih Portakal

YORUM YAZ

  • SedaSeda57 dk önce
    Kanal devlet düşmanı olunca Spikerden böyle hainlikler beklemek şaşırtmamalı
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