Fatih Portakal böyle veda etti

ABD'li Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu FOX kanalında haber sunan Fatih Portakal, dün akşamki haber bülteninde veda konuşması yaptı.

Masum sivilleri ve bebekleri öldüren terör ögütü PKK için kullandığı "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" ifadeleriyle toplumun tepkisini çeken Portakal, bir süre ekranlara ara vereceğini açıkladı.

Çalışma arkadaşlarını teşekkür eden Fatih Portakal, "Umarım, inşallah Eylül'de tekrar karşınızda olacağız" dedi.

Türkiye'yi emperyalistlik ve sömürgecilikle suçlamıştı

Türkiye'ye karşı ihanet içeren sözleriyle tepkilerin odağından hiç düşmeyen Portakal, Libya ile ilgili skandal ifadeleri kullanmıştı.

İşte Portakal'ın Türkiye'yi emperyalistlik ve sömürgecilikle suçladığı o sözleri:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten.

Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var Hafter darbeci o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğal gaz ve petrol...

Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar"