Fatih Portakal açık açık hükümeti tehdit etti: Devran dönecek hesabı sorulacak!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, geride kalan gün 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, provokasyonun finansörü Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı.

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, söz konusu karardan rahatsız olup yargıyı iktidarın dizayn ettiğini iddia ederek nefret kustu.

Portakal'dan iktidara tehdit: Hesabı elbette sorulacak

YouTube kanalındaki yayınında tehditler savuran Portakal, "Eninde sonunda mutlaka iktidar değişecek. Devran dönecek, devran döndüğünde bu yapılanların hesabı elbette sorulacak." diye konuştu.

"Vicdanınızdan korkun bu kararı verirken." diyen Portakal, "Bu kadar adaletsiz, bu kadar adil olmayan, bu kadar zalimce, zulüm içinde ülkede yaşıyoruz. Gün gelecek bu devran değiştiğinde bunların hesabı sorulacak" dedi.