  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Borcunu ödeyemeyen Türk enerji şirketine kötü haber! İş Bankası alacaklarına karşılık şirkete ortak oldu

Pakistan'daki canlı bomba saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Mevlid Kandili etkinliğini hedef aldılar...

Anlaşma tamam! BAE'liler Türk bankasına ortak oluyor

Bu da Avrupa heveslilerine kapak olsun!

Bir ilimizde nefesler tutuldu! Sondaj vurulup su aranacak

Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın sipariş alımı davası için son kararı dikkat çekti: 44 firmaya o rekor ceza yağdı! 78 milyon 530 bin 902 TL

Çin devinden Türkiye kararı! Bu sabah itibariyle başladı

İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

Topraklarından altın fışkırıyor! O altınları denetlemek için 10 İslam alimi atandı

Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş asgari ücret açıklaması!
Medya Fatih Portakal açık açık hükümeti tehdit etti: Devran dönecek hesabı sorulacak!
Medya

Fatih Portakal açık açık hükümeti tehdit etti: Devran dönecek hesabı sorulacak!

Yeniakit Publisher
2023-09-29 23:57:00 - 2023-09-29 23:57:36

Osman Kavala ve Can Atalay'ın da yargılandığı Gezi Parkı davasında cezaların onanmasının ardından hükümeti tehdit eden CHP yandaşı Fatih Portakal, 'Eninde sonunda mutlaka iktidar değişecek. Devran dönecek, devran döndüğünde bu yapılanların hesabı elbette sorulacak.' ifadelerini kullandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, geride kalan gün 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, provokasyonun finansörü Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı.

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, söz konusu karardan rahatsız olup yargıyı iktidarın dizayn ettiğini iddia ederek nefret kustu.

Portakal'dan iktidara tehdit: Hesabı elbette sorulacak

YouTube kanalındaki yayınında tehditler savuran Portakal, "Eninde sonunda mutlaka iktidar değişecek. Devran dönecek, devran döndüğünde bu yapılanların hesabı elbette sorulacak." diye konuştu.

"Vicdanınızdan korkun bu kararı verirken." diyen Portakal, "Bu kadar adaletsiz, bu kadar adil olmayan, bu kadar zalimce, zulüm içinde ülkede yaşıyoruz. Gün gelecek bu devran değiştiğinde bunların hesabı sorulacak" dedi.

Fatih Portakal'dan CHP'li delegelere Kılıçdaroğlu çağrısı! Adaylığa isim önerdi
Fatih Portakal'dan CHP'li delegelere Kılıçdaroğlu çağrısı! Adaylığa isim önerdi

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Portakal'dan CHP'li delegelere Kılıçdaroğlu çağrısı! Adaylığa isim önerdi

Fatih Portakal da İYİ Parti'nin mevzusunu çözdü!
Fatih Portakal da İYİ Parti'nin mevzusunu çözdü!

Gündem

Fatih Portakal da İYİ Parti'nin mevzusunu çözdü!

Fatih Portakal CHP ve İYİ Parti'ye ateş püskürdü: Bizi iyi kandırmışsınız!
Fatih Portakal CHP ve İYİ Parti'ye ateş püskürdü: Bizi iyi kandırmışsınız!

Medya

Fatih Portakal CHP ve İYİ Parti'ye ateş püskürdü: Bizi iyi kandırmışsınız!

Fatih Portakal'ın feleği şaşacak! Çok konuşulacak hamle
Fatih Portakal'ın feleği şaşacak! Çok konuşulacak hamle

Gündem

Fatih Portakal'ın feleği şaşacak! Çok konuşulacak hamle

Fatih Portakal CHP'ye ateş püskürdü! 'Bu nasıl bir siyasi parti?'
Fatih Portakal CHP'ye ateş püskürdü! 'Bu nasıl bir siyasi parti?'

Medya

Fatih Portakal CHP'ye ateş püskürdü! 'Bu nasıl bir siyasi parti?'

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23