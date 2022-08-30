Fatih Özer yakalandı mı nerede yakalandı? Fatih Özer kimdir?

Kripto para borsası Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer’in nerede ne zaman yakalandığı araştırılmaya başlandı. Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığını açıkladı.

Fatih Özer kimdir?

Fatih Özer 1994'te Kocaeli'nde dünyaya geldi.2017'de Thodex adlı şirketi kurdu. Nisan 2021'de şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Daha sonra yapılan araştırmada 2 Milyar dolar değil, 150 Milyon dolar ile kaçtığı anlaşılmıştır. 23 Nisan 2021'de Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır.