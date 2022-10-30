Fatih Kısaparmak'ın oğlu görenleri şok etti! Ağızlar bir karış açık kaldı

Türk halk müziği ve söz yazarı olan Fatih Kısaparmak, Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu oldu. Programa eşi Şebnem Kısaparmak ve oğlu Kaan Kısaparmak da katıldı. Ünlü sanatçı, hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Fatih Kısaparmak kimdir? Fatih Kısaparmak'ın eşi Şebnem Kısaparmak nereli?

Fatih Kısaparmak, Türk halk müziği sanatçısı, müzisyen, besteci ve söz yazarıdır. Elazığ, Maden doğumlu olan sanatçı, 31 Ocak 1961 yılında dünyaya gelmiştir.

Ekonomist Şebnem Kısaparmak ile evli olan Fatih Kısaparmak'ın bu evlilikten iki çocuğu dünyaya gelmiştir.

Kısaparmak, 1985 yılında profesyonel olarak söz yazarı yorumcu ve besteci alanında çalışmalar yaptı. İlk çalışması olan "Kilim" kısa sürede büyük kitlelere ulaştı.

200'den fazla besteye imza atan Kısaparmak, "Çağdaş Ozan", "Bay Kilim" olarak tanınıyor.

Türkiye ile beraber yabancı ülkelerde de konser veren sanatçı, Avustralya, Almanya, Hollanda, Belçika, Bosna-Hersek gibi birçok ülkede de adını duyurmayı başardı.

Türkiye'den 70'e yakın ödül alan sanatçıya, 2000 yılında, halk müziğine ve folklora katkılarından dolayı Fırat Üniversitesi Senatosu tarafından Fahri Doktora unvanı verildi.

Oğlunu görenler şaşırdı

Kaan Kısaparmak, Şarkılar Bizi Söyler'e babası Fatih Kısaparmak ile katıldı. Görenlere şaşkınlık veren Kaan Kısaparmak babasıyla şarkı seslendirdi.