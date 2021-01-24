Fatih Karagümrük Ndao ile kazandı

Süper Lig'in 21'inci hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 44'üncü dakikada Borini ve 78'inci dakikada Ndao kaydetti. Fatih Karagümrük bu galibiyetle puanını 30'a yükseltti. Denizlispor ise 14 puanda kaldı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 21.haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.Atatürk Stadı'nda oynanan maçta, Yukatel Denizlispor, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 44'üncü dakikada Borini ve 78'inci dakikada Ndao kaydetti. Denizlispor'un tek golünü ise 87'nci dakikada Diskerud'in ayağından geldi.Karagümrük, bu galibiyetle puanını 30'a yükseltti. Denizlispor ise 14 puanda kaldı. Ligde 6 maçtır kazanamayan Denizlispor'un galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.