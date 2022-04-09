Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı canlı skor!

Süper Lig'in 32. hafta maçında Karagümrük, sahasında bir başka İstanbul takımı olan Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi Karagümrük 3-2'lik skorla kazandı.

Fatih Karagümrük'ün golleri; Adnan Uğur, Pesic ve Bistrovic'ten geldi. Kasımpaşa'nın golleri ise Tarkan Serbest ve Muleka'dan geldi. Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 46'ya çıkarttı ve 9. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 41 puanla 12. sırada bulunuyor.