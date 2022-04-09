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Spor Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı canlı skor!
Spor

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı canlı skor!

Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Kasımpaşa’yı ağırladı. Kıran kırana geçen Fatih Karagümrük -Kasımpaşa maç sonucu futbolseverler tarafından bir hayli merak ediliyor. Peki Süper Lig 32. hafta Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maç soncu ne oldu? Fatih Karagümrük -Kasımpaşa özeti!

Yeniakit Publisher
2022-04-09 16:00:00 - 2022-04-09 16:03:07
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı canlı skor!

Süper Lig'in 32. hafta maçında Karagümrük, sahasında bir başka İstanbul takımı olan Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi Karagümrük 3-2'lik skorla kazandı.

Fatih Karagümrük'ün golleri; Adnan Uğur, Pesic ve Bistrovic'ten geldi. Kasımpaşa'nın golleri ise Tarkan Serbest ve Muleka'dan geldi. Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 46'ya çıkarttı ve 9. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 41 puanla 12. sırada bulunuyor.

Karagümrük -Kasımpaşa

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