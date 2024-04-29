Fatih Karagümrük, Antalyaspor'a acımadı! Büyük fark attı
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Fatih Karagümrük, puanını 36'ya yükselterek haftayı küme düşme hattının 2 puan üzerinde bitirdi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının kapanış maçında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Müsabakayı 4-1 ev sahibi takım kazandı.
GÜVEN AÇTI, PAOLETTI KAPATTI
İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Güven Yalçın, 64. dakikada Markao, 81. dakikada Can Keleş ve 90+1. dakikada Flavio Paoletti kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü ise 78. dakikada Sam Larsson attı. Kırmızı beyazlılar, Ramzi Safuri'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
KARAGÜMRÜK, ATEŞ HATTINDAN ÇIKTI
Kümede kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük, bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini aldı. Puanını 36'ya yükselten Tolunay Kafkas'ın öğrencileri, hafta küme düşme hatının 2 puan üzerinde tamamladı.
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