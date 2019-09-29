Fatih Karagümrük Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig 6. hafta
Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'in 6. haftasında Akhisarspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Fatih Karagümrük Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...29 Eylül 2019 Pazar 12:08
Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'in 6. haftasında Akhisarspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Fatih Karagümrük Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Fatih Karagümrük Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fatih Karagümrük-Akhisarspor TFF 1. Lig 6. hafta maçı bugün saat 14.00'te başlayacak. Mücadele BeIN MAX2'den naklen yayınlanacak.
TFF 1. Lig 6. hafta maç sonuçları
Keçiörengücü-Ümraniyespor: 1-1
Boluspor-İstanbulspor: 1-2
Bursaspor-BB Erzurumspor: 1-0
Adanaspor-Altay: 3-3
TFF 1. Lig puan durumu
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