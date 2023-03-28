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Gündem Fatih Erbakan'ın sözleri Karamollaoğlu'nun dengesini bozdu! Hakaretler yağdırdı
Gündem

Fatih Erbakan'ın sözleri Karamollaoğlu'nun dengesini bozdu! Hakaretler yağdırdı

Yeniakit Publisher
2023-03-28 01:09:00 -
Fatih Erbakan'ın sözleri Karamollaoğlu'nun dengesini bozdu! Hakaretler yağdırdı

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yaptığı açıklamalar, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu çıldırttı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na katılmalarına ilişkin "Karşı blokta sol, komünist, sosyalist, ateist fraksiyonların bir araya geldiklerini görmemiz. FETÖ ve PKK'nın desteğini görmemiz nedeniyle karşı bloğun kazanmasına vesile olmak istemedik" ifadelerini kullanmıştı.

6'lı masanın üyesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KRT TV'de katıldığı programda Fatih Erbakan'ın sözlerine cevap verdi.

'Bu kadar üç kağıtçılık olmaz'

Erbakan'ı üç kağıtçılıkla suçlayan Karamollaoğlu , ''Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz. Kim Milli Görüş gömleğini çıkardı da siyonist gömleğini giydi. Biraz insaf et. Fatih'in bir tecrübesi yok. Cahilliğe bakın Erbakan Hoca ilk koalisyonun SHP ile kurdu. Ne oldu da 2 gün içerisinde birden bire değişti. Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çamur atmak haddine değil. Terbiyesini kuşanması lazım. Niye babasının kurduğu partiyi terk etti. Adına Yeniden Refah dedi. Yeniden Refah ismini alamaz normalde. Neden aldı! Cumhurbaşkanı ona o toleransı gösterdi. Bu kadar üç kağıtçılık olacak siz kendinizi korumaya çalışacaksınız. Bu gerçekçi olmaz. '' diye cevap verdi.

'Erbakan neden Saadet'ten ayrıldı? sorusuna Karamollaoğlu, ''O konuya girmeyim ama bunun hesabını veremez. Bu doğrudan bu davaya ihanettir. '' diye cevap verdi.

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