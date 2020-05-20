Fatih Erbakan'ın danışmanı Şerif Varol, evlilikle ilgili sözleri çarpıtanlara cevap verdi

Erken yaşta 'zina'yı meşru gören, buna karşın 'erken yaşta evliliği' duyunca çılgına dönen güruh, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın evlilik ile ilgili sözlerini çarpıtarak servis etti.

Erbakan'ın, "Anadolu'da yıllardan beri büyüklerimiz 15,16 yaşında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlardır. 15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir" yönündeki sözlerini, başta PKK ve FETÖ medyası olmak üzere birtakım haber siteleri "istismarı savundu" iftirasıyla haberleştirdi.

Erbakan cephesinden cevap

Söz konusu iftiralara yönelik Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Basın Danışmanı Şerif Varol'dan cevap geldi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Varol şunları yazdı:

"Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan 'ın aileyi yokeden İstanbul Sözleşmesini eleştirdiği açıklamasından 1 cümleyi alıp algı ve manipülasyon yaparak iftira atan müfterilern PKK, FETÖ ve diğer terör örgütü destekçisi, eşcinselliği ve sapıklığı savunan odaklar olması manidardır..."