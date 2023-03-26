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Siyaset Fatih Erbakan'dan Temel Karamollaoğlu'na: Milli Görüş'ü temsil edemiyor!
Siyaset

Fatih Erbakan'dan Temel Karamollaoğlu'na: Milli Görüş'ü temsil edemiyor!

Yeniakit Publisher
2023-03-26 22:59:00 - 2023-03-26 23:02:23

TRT Haber canlı yayınında konuşan Dr. Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin neden kurulduğunu şöyle anlattı: Partimizi kurmamızın sebebi Saadet'in Milli Görüş'ü temsil edememesi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, TRT Haber canlı yayınında konuştu.

Saadet Partisi'nin 6'lı masada yer almasını eleştiren Dr. Erbakan, "Masayı dağıtmak yerine destek olmaları Milli Görüş'ün neresine sığdırılabilir? Böyle bir yapının içerisinde bulunmalarını yadırgıyoruz." dedi.

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kuruluş nedenini şöyle anlattı: Partimizi kurmamızın sebebi Saadet'in Milli Görüş'ü temsil edememesi.

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