Fatih Erbakan'dan sürpriz görevlendirme! İstanbul İl Başkanlığı'na Mustafa Doğan getirildi

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine Mustafa Doğan getirildi.

Gelişmeyi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erbakan, "90’lı yıllarda Milli Gençlik Vakfı’nda aktif bir şekilde görev yapan, yüksek lisansını Almanya’da Aachen Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan ve iş hayatında yurt içi ve yurtdışında üst düzey yöneticilik tecrübesi bulunan Mustafa Doğan Başkanımıza bu görevinde başarılar diliyoruz." dedi.

Mustafa Doğan Kimdir?

1978 yılında Almanya’da doğan ve orta öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Doğan, siyasetle ilk gençlik yıllarında, Refah Partisi'nde aktif olarak yer alarak tanıştı.

Doğan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Kimya bölümü üzerine üniversite de eğitim görürken Milli Gençlik Vakfı'nın (MGV) üniversite teşkilatında faaliyet gösterdi.

Aachen Üniversitesi Kimya Bölümü'nde Almanca ve Kimya üzerine eğitim aldı. Münster Üniversitesi’nde “Nano Teknoloji” üzerine yüksek lisansını tamamlayan Doğan, o yıllarda da Milli Görüş organizasyonlarında çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

Almanya İlaç Sanayi’nin önde gelen firmalarından Bayer’de Ar-Ge bölümünde çalışmalar gerçekleştiren Doğan, sonrasında Türk Hava Yolları’nda satış biriminde çeşitli kademelerde görev yapıp ardından, Amerika Kıtası Satış Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Doğan'ın bu görevi 7 yıl sürdü.

Mustafa Doğan, evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Arapça bilmektedir.

STK çalışmaları

- Mustafa Doğan 2002’den günümüze kadar şu sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı:

- Avrupa Milli Görüş Teşkilatı olan IGMG Aachen’de yöneticilik

- Anadolu Gençlik Derneği Başakşehir İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği

- İnternational Youth Forum (İYFO)

- İlim Yayma Cemiyeti

- Tekder