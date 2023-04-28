Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne tokat gibi sözler!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah lideri Erbakan, HDP destekli 6'lı masanın üyesi Saadet Partisi'ne tepki gösterdi. Erbakan, Saadet Partisi'nin Milli Görüş'ü temsil edemeyeceğini ifade etti.

'Saadet Partisi yaptıklarıyla Milli Görüş'ü temsil edemez'

Erbakan açıklamasında, ''Saadet Partisi yaptıklarıyla Milli Görüş'ü temsil edemez. Saadet, Milli Görüş'e zıt birinin iktidar olması için çalışıyor. Milli Görüş'ün tam tersi düşünen bir zihniyeti iktidar yapmak için çabalıyor Saadet Partisi. Şu yapılanlardan sonra nasıl temsil ediyorsunuz. CHP'li bir cumhurbaşkanı seçilmesi için bütün gücünüzle seferber olmuşsunuz. Genel Merkezinize Kılıçdaroğlu'nun posterini asıyorsunuz. Diğer 7'lı masanın ortaklarında yok! Bir tek Saadet Partisi'nin Genel Merkezi'nde var. Tamamen CHP ile entegre olmuş. '' ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayiine yapılan eleştiriler mantık dışı"

Fatih Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Savunma sanayiinde her adımı destekliyoruz. Yüzde 5-10 oranında parçaları dışarıdan geliyor diye eleştiriliyor. Bunlar zaman içinde yüzde 100'e gelecek. Bunlar son derece yanlış eleştiriler. Savunma sanayii de yüzde 20'lerde başladı şu an yüzde 80'lere geldi.

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Togg'un yüzde 100 yerli olmasına yönelik de çalışmalar yapılıyor. TCG Anadolu için iki bombalık ömrü var demeleri akıl mantık dışı. İHA'lara dokunacağız demek de "İktidar gitsin nasıl giderse gitsin" mantığıdır. Savunma sanayiine yapılan eleştiriler mantık dışı.

"PKK ve FETÖ 7'li masayı destekliyor"

PKK ve FETÖ 7'li masayı destekliyor. Cumhur İttifakı'nın karşısındalar, biz de onların karşısındayız. CHP 28 Şubat'ı hatırlatıyor. Başörtüsüne güvenceye lailkliğe aykırı diye karşı çıktılar.