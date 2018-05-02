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Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi yönetimine sert sözler

Fatih Erbakan, CHP ile ittifak içerisinde olan Saadet Partisi yöneticilerinin Milli Görüş'ü temsil edemeyeceğini söyledi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:26
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi yönetimine sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere Cumhur İttifakı adı altında birlikte hazırlancak.

İki lider arasında yapılan bu mutabakatın ardından muhalefet partileri de ittifak görüşmelerini hızlandırdı.

Gece yarısı ajanslara düşen son dakikada; CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin ittifak konusunda anlaşmaya vardığı görüldü.

"MİLLİ GÖRÜŞ'Ü TEMSİL EDEMEZLER"

CHP ile ilişkilerini güçlendiren Saadet Partisi yönetimine, Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'dan sert sözler geldi.

Erbakan, "Osmanlı'ya zalim diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na davamızı değnek yapmaya çalışanlar Milli Görüş'ü temsil edemezler" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:26
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