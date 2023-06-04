Fatih Erbakan'dan Özlem Zengin açıklaması!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatih Erbakan, CNN Tük canlı yayınında konuştu.

Erbakan, "AK Partili Özlem Zengin'in kadına yönelik şiddet ile ilgili hemen değişmesi yönünde bir girişimde bulunacak mısınız? Özlem Zengin '6284 bizim kırmızı çizgimiz' demişti. Karşılaştınız mı, el sıkıştınız mı? Karşılaştığınızda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yeniden AK Parti'nin Grup Başkanvekili oldu" sorusuna cevap verdi.

Cevabına, "Özlem Hanım'ın orada kastettiği bana kalırsa kadına şiddet konusu için kırmızı çizgi demiştir." ifadesi ile başlayan Erbakan, şöyle devam etti:

6284 haşa bir ayet değil. Avrupa'dan, İsviçre'den ithal edilmiş bir kanun. Bunun eksiğinin gediğinin giderilmesi, yanlışı varsa düzeltilmesi gayet tabii. 'Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir' dediğini düşünüyorum. Kadına, doğaya, hayvana, şiddet doğamıza aykırı. Suç unsurlarının yazılması lazım. Ekonomik, psikolojik şiddet nedir, nasıl olur bunun belli olması lazım. Bir de iddia sahibinin iddiasını kanıtlaması lazım. Bunlar varsa cezanın daha ağırlaştırılması gerekiyor.