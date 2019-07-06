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Fatih Erbakan'dan kritik 'yoksulluk' mesajı! "Kimse kimseye muhtaç olmayacak"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ülkedeki fakir fukaraya yardım etmek için değil, fakirliği ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliyoruz" dedi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 21:15
Fatih Erbakan'dan kritik 'yoksulluk' mesajı! "Kimse kimseye muhtaç olmayacak"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeniden Refah Partisi Bitlis İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde, partilerinin iktidarında milletin huzur ve mutluluğun temel şartlarına kavuşacağını belirtti.

82 milyonu ayırt etmeden çalışacaklarını dile getiren Erbakan, şöyle devam etti:

"Bu millet, bu memleketin evladı, belediyenin erzağı ve kömürüyle geçinmeyecek, Allah'tan başka kimseye muhtaç olmayacak. Sosyal yardımlar, sadaka ve zekatla değil, alın teriyle ihtiyacını karşılayacak. Herkese refah sağlanacak. Bu ülkenin insanı birbirini sevecek ve kardeş olacak. Kutuplaştırma, ayrıştırma, suçlama, ötekileştirme ve fişleme olmayacak. A partili, B partili, Türk, Kürt, Alevi, Sünni 82 milyon kardeş olacak. Hürriyet ve insan hakları sağlanacak. Herkes fikrini ve inancını yaşamakta ve ifade etmekte özgür olacak. Toplumsal birlik, huzur ve barış temin edilecek".

Sadece güçlü olana değil, herkese adaletin sağlanacağını söyleyen Erbakan, hakkı üstün tutan adalet mekanizmasının tesis edileceğini, dünya ve ahiret saadetinin temel şartı olan ahlak ve maneviyat anlayışının hakim kılınacağını ifade etti.

Erbakan, ülkede ekilmeyen, biçilmeyen bir karış tarla, çalışmayan ve üretmeyen atölye, fabrika ve sanayi tesisi kalmasın diye yola çıktıklarını söyledi.

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Ülkede diplomalı, diplomasız işsiz kalmayacağını dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu millet, bu devlet bir kuruş borca muhtaç olmasın, bir kuruş borç faizi ödemesin, ülkenin iç ve dış borcunu ödeyip sıfırlamak için geliyoruz. 82 milyon vatan evladının aşı, işi olsun, Allah'tan başka kimseye muhtaç olmasın diye geliyoruz. Ülkedeki fakir fukaraya yardım etmek için değil, fakirliği ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliyoruz. Tarihin en şerefli milleti olan bu millet sadaka, yardım paketi ve erzak alarak değil, alnının terine ekmek banarak mutlu olur. Dış politikada sadece güzel sözler söyleyen değil, İslam alemindeki yangınları fiilen söndürecek adımları atan bir Türkiye için geliyoruz. Hakkı üstün tutan tam bağımsız adalet mekanizmasıyla milletin maddi ve manevi sıkıntılarına derman olmak için geliyoruz. Gazamız mübarek olsun".

Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçimde, Ayhan Uslu il başkanlığına seçildi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 21:15
  1. Bitlis
  2. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
  3. Fatih Erbakan
  4. Yeniden Refah Partisi

YORUM YAZ

  • DadasDadas2 sa önce
    Olmaz işte olmuyor babadan ogula olmuyor.....Ama bunu anlayamiyor sunuz.....Biz aile şirketi istemiyoruz .....
  • YILDIRIMYILDIRIM2 sa önce
    Hedefimiz Marsta ilk vakumiçi yerleşimi gerçekleştirmek.
  • YusufYusuf2 sa önce
    Seni kim dinler babanın emanetine sahip çıkamadın
  • Samet di.Samet di.2 sa önce
    Sayın Erbakan ümmetin yeni umudu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. inşallah mevki ve makam sahibi olunca nereden geldiğini unutmaz Allah yolunu açık etsin.
  • kibarcikkibarcik2 sa önce
    yahu sallama rahmetlı hocanın oglu cenabı hakkın infak emrı var budunyda zengındeolacak fakırdeanlşıldı babanın tırangıbıle olamıyacaksın veselam
  • HasanHasan3 sa önce
    Orduyu görevemi çağırcan
  • MikiforovMikiforov3 sa önce
    Güzel bir teşkilatlanma yapmalısınız. Toplumun hassas noktalarına önem atfettiginizi gösterin ve sosyal medyada bunu iyi kullanın kadem 6284 istanbul sozlesmesi kadının beyanı esastır omur boyu nafaka sacmaligindan biktik hükümet bunu görmüyor ve müslümanların bu hassasiyetlerinden ziyade ab nin gönlü olsun diye çalışıyor bunun üzerinden politika üretin aile kurumu yikiliyor ulke sosyolojisi uzerinden ulke planlı bir biçimde gucsuzlestiriliyor dualarımız sizinle.
  • Tata TongaTata Tonga3 sa önce
    Sabah akşam edebiyat...uçacağız kaçacağız... şeffaflık var mı şeffaflık? Şeffaflık olur ise herkes ayağını denk alır milletin vergilerini çarçur etmez. Kim ne halt yiyor ise anında belli olur. O zaman da herkes işini düzgün yapar. İşler düzgün yapılır ise gelişiriz kalkınırız. Gelişir kalkınır isek fakirlik de ortadan kalkar. İranlı mollalar da diyor Mehdi gelecek dertler bitecek! Masal anlatıyor bu siyasiler
  • ZaferZafer4 sa önce
    Sen bu söylediklerini yapsan bile bunlar olmasın diye çalışacak tuzu kuru tasmaları dışarda birilerinin elinde olan bir kesim var bunlarla nasıl baş edeceğini söyle Baban rahmetli nin başına gelenler ak partinin geldiği son durum nereden nereye savruldular. Yani diyelim ki iktidar oldun iyi şeyler yapıyorsun bunları yaptırmayacak bir derin sistem var bir de bakmışsın rotayı şaşırmış başka taraflara savrulmuşsun ak parti gibi onlarda böyle diyerek gelmişlerdi sen bu derin devlet veya güçle nasıl başedeceksin onu söyle oyum sana
  • osmanosman4 sa önce
    bırak bu işleri fırçala dişleri...petrol kuyunmu var ? doğalgaz yataklarınmı ? sanayide ithal etmeden üretim yapamıyorsun?...çiftçin ,hayvancılık yapan tembel kahvede oturur ekmez ...insanın tembel gencin elinde telefon dolaşır avare avare,2500 TL ye maaş beğenip çalışmaz yurt dışından gelenler yarı fiatına çalışır,bu kısır döngü nasıl kırılacak dostum erbakanne ile yoksulluğu gidereceksin?

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