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Gündem Fatih Erbakan'dan İsrail'e çok sert tepki!
Gündem

Fatih Erbakan'dan İsrail'e çok sert tepki!

Yeniakit Publisher
2023-04-07 03:54:00 -
Fatih Erbakan'dan İsrail'e çok sert tepki!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, katil İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırısı için, “İnsanlık dışı saldırılar hiçbir şekilde mazur görülemez.” dedi.

Katil İsrail’in Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskınlar ve Gazze’ye yönelik hava saldırısı İslam alemini ayağa kaldırdı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan da, yaptığı açıklamada siyonistlere sert tepki gösterdi.

“Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırıları hiçbir şekilde mazur görülemez.” diyen Dr. Erbakan, “Mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” mesajı verdi.

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Yorumlar

Bozkurt

Gün gelecek onlari ovadan yaka paca kovacagiz. Herkes kendini buna göre hazirlasin. Ayasofya tamam sirada Mescidi Aksa var.

Mustafa Özkan

Ayıdan post gavurdan dost olmaz demiş atalarımız yahudinin dostluğuna asla güven olmaz
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