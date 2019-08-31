Fatih Erbakan'dan hicri yeni yıl mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Twitter hesabından, tüm İslam aleminin yılbaşı olarak idrak ettiği hicri yeni yılın 1441'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hicretin yanlışa ve zulme başkaldıran mübarek bir adım olduğunu söyleyen Erbakan, tüm İslam aleminin 1441'inci hicri yılını kutladı.

Dr. Fatih Erbakan'ın mesajı şu şekilde:

"Hicret; kötüye, yanlışa, zararlıya ve zulme başkaldırarak "Yeni ve Âdil Bir Dünya" kurmak için atılmış en mübârek adımdır.

Bizlerin vazifesi aynı inanç ve dirayetle bu adımları takip ederek; iyinin ,doğrunun, faydalının ve âdil olanın güçlü ve hâkim olduğu dünyayı kurmak ve korumaktır.

Herkesin refah içerisinde izzetle yaşayabildiği bir dünyanın bir an önce tesis edileceğine olan inancımızı bir kez daha yineleyerek, milletimizin ve İslâm aleminin 1441 hicrî yılını kutluyor, esenlikler diliyorum."