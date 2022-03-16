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Siyaset Fatih Erbakan’dan Halepçe katliamı mesajı
Siyaset

Fatih Erbakan’dan Halepçe katliamı mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Halepçe katliamının 33’üncü yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 16:03:00 -
Fatih Erbakan’dan Halepçe katliamı mesajı

YENİ AKİT  ANKARA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Halepçe katliamının 33’üncü yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Erbakan mesajında, “33 yıl önce bugün “Daye bîhna sêva te!" (Anne! Elma kokusu geliyor!) diyerek hayata gözlerini yuman bebeklerin vahşice katledilişine tüm dünya sessiz kaldı. Kimyasal silah kullanılarak vahşice katledilen masum kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. #HalepçeKatliamı” ifadelerini kullandı.

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