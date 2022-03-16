Fatih Erbakan’dan Halepçe katliamı mesajı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Halepçe katliamının 33’üncü yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.
YENİ AKİT ANKARA
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Halepçe katliamının 33’üncü yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Erbakan mesajında, “33 yıl önce bugün “Daye bîhna sêva te!" (Anne! Elma kokusu geliyor!) diyerek hayata gözlerini yuman bebeklerin vahşice katledilişine tüm dünya sessiz kaldı. Kimyasal silah kullanılarak vahşice katledilen masum kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. #HalepçeKatliamı” ifadelerini kullandı.