Fatih Erbakan'dan dolar açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetle görüştü.

Erbakan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda döviz kurundaki yükselişe değindi.

Önümüzdeki sene devletin 240 milyar lira faiz ödemesinin olduğunu hatırlatan Erbakan, ekonomideki tablonun sebeplerinden birinin faiz giderleri olduğunu dile getirdi ve üç temel gidere dikkat çekti:

"Birincisi faiz giderleri; astronomik ve fahiş faiz ödemeleri önümüzdeki sene 240 milyar lira olarak ödeneceğini Orta Vadeli Ekonomi Programı’nda ifade ediyorlar. Senede 240 milyar lira faiz ödemek, önümüzdeki sene saat başı 10 bin asgari ücretin faize verilmesi demek. 24 saatte her geçen bir günde 240 bin asgari ücretin faize verilmesi demek. Faizi sevmeyen, faize karşı olan bir iktidar var. Bir de faizi seven bir iktidar olsaydı nasıl bir faiz ödemesi olacaktı.

İkincisi...

İkinci gider konusu; imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılması. Bu da Kamu Özel İşbirliği projeleri ve Yap-İşlet-Devret projelerinde belki de kabile devletlerinde, muz cumhuriyetlerinde görülmeyecek bir şekilde bu kaynakların son derece pervasız bir şekilde bir avuç imtiyazlı holdinge aktarılması.

Fikir alışverişi yaptık

Üçüncü gider ise; maalesef ‘İtibardan tasarruf olmaz.’ denilerek israfa, lükse, gösterişe harcanan milyarlarca lira. Bundan dolayı da milletimize, halkımıza, esnafımıza, çiftçiye, asgari ücretliye, emekliye maalesef imkan kalmıyor. Bütün bu sorunların çözülmesi noktasında başkanımızla mutabık kaldık. Aynı zamanda neler yapılabileceği seçime yakın zamanda ve seçime kadar geçecek olan sürede nasıl bir yol izlenebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra hem Genel Başkan yardımcıları hem de Genel Başkan düzeyinde daha yakın bir ilişki içerisinde bu istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık. Bu istişarelerimiz inşallah milletimizin derdine derman olur."

Dolar neden yükseliyor?

Açıklamaların ardından soruları yanıtlayan Erbakan, bir gazetecinin dövizin önlenemeyen yükselişine ilişkin sorusunu ise şöyle yanıt verdi:

"Sürekli dış mihraklardan bahsediliyor. Ancak dış mihrakların size operasyon yapması için sizin onların işine gelmeyecek adımlar atmanız gerekiyor. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanı yeni seçilen ABD Başkanı Biden ile kısa da olsa görüşebilmek için Roma'ya, New York'a Glasgow'a bütün dünyayı gezerek görüşüp ilişkileri düzeltme adımı atmıştı. Dolayısıyla geçmiş 15 yılllık süreçte dış güçlerin oyununu bozacak herhangi bir adım atmayan iktidarın, şimdi dış güçler demesi bize inandırıcı gelmiyor.

Beton çimento ekonomisinden dolayı dolar yükseliyor. Borç ve faiz ekonomisinden dolayı dolar yükseliyor. Döviz yükseldikçe de doğrudan enflasyona etki ediyor. Dolayısıyla dövizin yükselmesi dar gelirli vatandaşların milyonların zararına olan bir gelişmedir. Üretim ve ihracat ekonomisi takip edilmedi"