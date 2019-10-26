Fatih Erbakan’dan dikkat çeken İncirlik Üssü çıkışı! “Bütün dünyaya göstereceğiz” Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İncirlik Üssüne dair çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti iktidarının sigaraya karşı verdiği mücadele hakkında konuşan Erbakan, ekonomik sıkıntıların giderilmesini istedi. İncirlik Üssü açıklaması İktidara geldiklerinde konuşma, söylem ve eylemlerle uyumlu bir dış politika takip edeceklerini aktaran Erbakan, şunları söyledi: "Yeniden Refah iktidarında sürekli olarak dış güçler tarafından aldatılan, aldanan bir dış politika yürütülmeyecek. Yeniden Refah iktidarında, iş başına gelir gelmez İncirlik Üssü ve Malatya Kürecik Radar Üssü kapatılarak terörle mücadele nasıl yapılır bütün dünyaya göstermiş olacağız." Kongreye davet etti Bu sene 50’nci yılına giren Milli Görüş hareketinin, milletin yüzünü güldüren tek hareket olduğunu söyleyen Fatih Erbakan, 17 Kasım'da yapılacak kongrenin, Milli Görüş'ün yeniden şahlanışının başlangıcı olacağını belirtti. Erbakan, "17 Kasım Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu'nda yapacağımız Yeniden Refah Partimizin 1. Büyük Kongresi'ne tüm milletimizi davet ediyorum. Milli Görüş'ün ikinci 40 yıl şahlanışının işaret fişeği olacak büyük kongremize gelin, tarihe tanıklık edin çağrısını yapıyorum." dedi.

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