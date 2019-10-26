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Fatih Erbakan’dan dikkat çeken İncirlik Üssü çıkışı! “Bütün dünyaya göstereceğiz”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İncirlik Üssüne dair çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 14:40
Fatih Erbakan’dan dikkat çeken İncirlik Üssü çıkışı! “Bütün dünyaya göstereceğiz”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti iktidarının sigaraya karşı verdiği mücadele hakkında konuşan Erbakan, ekonomik sıkıntıların giderilmesini istedi.

İncirlik Üssü açıklaması

İktidara geldiklerinde konuşma, söylem ve eylemlerle uyumlu bir dış politika takip edeceklerini aktaran Erbakan, şunları söyledi:

"Yeniden Refah iktidarında sürekli olarak dış güçler tarafından aldatılan, aldanan bir dış politika yürütülmeyecek. Yeniden Refah iktidarında, iş başına gelir gelmez İncirlik Üssü ve Malatya Kürecik Radar Üssü kapatılarak terörle mücadele nasıl yapılır bütün dünyaya göstermiş olacağız."

Kongreye davet etti

Bu sene 50’nci yılına giren Milli Görüş hareketinin, milletin yüzünü güldüren tek hareket olduğunu söyleyen Fatih Erbakan, 17 Kasım'da yapılacak kongrenin, Milli Görüş'ün yeniden şahlanışının başlangıcı olacağını belirtti.

Erbakan, "17 Kasım Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu'nda yapacağımız Yeniden Refah Partimizin 1. Büyük Kongresi'ne tüm milletimizi davet ediyorum. Milli Görüş'ün ikinci 40 yıl şahlanışının işaret fişeği olacak büyük kongremize gelin, tarihe tanıklık edin çağrısını yapıyorum." dedi. 

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 14:40
  1. Malatya
  2. Ankara
  3. Fatih Erbakan
  4. Yeniden Refah Partisi
  5. incirlik üssü

YORUM YAZ

  • Fatihim dur celallenme Fatihim dur celallenme 54 dk önce
    Bana söyler misin fatihim askerliğini nerede nasıl yaptin
  • Vatandaş Vatandaş 2 sa önce
    Allah yolumuzu açık etsin inşallah
  • MgliMgli2 sa önce
    Once aklina malik olsun ondan sonra düşünürüz
  • doktor Fatih Erbakandoktor Fatih Erbakan4 sa önce
    Çok konuşacam ben şimdi bunu, çenem de kapanmaz ki birader!
  • KaraKara4 sa önce
    Gelecekteki liderimiz.
  • Yunus 16Yunus 164 sa önce
     SALLA, BUGÜNE KADAR NEREYİ YÖNETTİN SEN. ÖNCE ÇIRAK OL ÇIRAK. BOŞ BOŞ KONUŞ.
  • 10.köyden..10.köyden..4 sa önce
    HER KONUŞMASININ BİR KARŞILIĞI VAR. KARŞILIĞI OLDUĞU İÇİN DE KİMSE CEVAP VEREMİYOR. HELAL OLSUN VALLA.
  • SelmanSelman4 sa önce
    Aynen. Esas teroristler, küfrün başı olan yahudinin bir numaralı uşağı kuresel eskiya amerikadir. 
  • OSMANLI TORUNUOSMANLI TORUNU5 sa önce
    Hayırlı olsun. Kur'an ve sünnet üzere Erbakan hocanın yolunda yürüdükçe oyum size inşallah

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