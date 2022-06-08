Fatih Erbakan'dan çok sert Mükremin Zengin tepkisi: LGBT’li sapıkları ve onlara göz yumanları şiddetle kınıyoruz!

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Eşcinsel sapkın Mükremin Gezgin'in akıllara durgunluk veren annelik mizansenine tepki yağdı. Zengin'e bir tepki de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi.

TikTok hesabından 9 ay boyunca karnına taktığı hamilelik karınlığı ile paylaşımlar yapan eşcinsel sapkın Mükremin Zengin, zeka seviyesi yerlerde sürünen bazı sosyal medya kullanıcılarını hamile olduğuna inandırdı.

Mükremin Zengin skandalına tepki yağdı

Zengin, 9 ayın sonunda da kirli oyuna alet olup kendisine yardımda bulunan hastanenin personeli ile doğum mizanseni yaptı. Türkiye yaşanan rezalet karşısında ayağa kalkarken bir tepki de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi.

Erbakan Ankebut Suresi'ni paylaştı

Erbakan resmi Twitter hesabından, eşcinsel sapkınların anlatıldığı Ankebut Suresi'nin 34. ayet-i kerimesini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Dinimizde kutsal sayılan anne kavramına ve aile kavramına alçakça dil uzatan LGBT’li sapıkları ve onlara göz yumanları; şiddetle kınıyoruz!

Ankebut Suresi 34. ayet: Biz, yoldan çıkmalarının cezası olarak bu memleket halkının üzerine gökten alçaltıcı bir bela indireceğiz!